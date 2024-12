Hamburg Kreativ Gesellschaft mbH / nextMedia.Hamburg

KI weiterhin im Fokus: 20 Medientrends für 2025

Die Hamburger Standortinitiative nextMedia.Hamburg hat namhafte Expert*innen der Medien- und Digitalbranche nach ihren Predictions für das kommende Jahr 2025 gefragt.

Die wichtigsten Infos auf einem Blick:

Künstliche Intelligenz wird sich weiter etablieren und neue Geschäftsmodelle erschließen - doch zu welchem Preis?

KI-generierte Inhalte befördern den Wunsch nach authentischem Content, Regulierungen und Datensicherheit

Nachrichtenkompetenz, Fake-Checks, Positionierungen von Medienmarken und Creator*innen werden wichtiger denn je

Zu den befragten Expert*innen zählen unter anderem Daniel Nikolaou (Spotify), Malika Rabahallah (Filmfest Hamburg) und Damla Hekimoglu (Tagesschau).

Der Vormarsch Künstlicher Intelligenz hat das Medienjahr 2024 wie kaum ein zweites Thema geprägt. Und auch 2025 wird dieser Fortschritt nicht abreißen - im Gegenteil. Die ersten spielerischen Anfänge liegen bereits hinter uns und die Normalisierung und Professionalisierung geht stetig voran.

So facettenreich die Auswirkung von KI auf die Medien- und Digitalbranche sind, so vielfältig sind auch die Perspektiven der Expert*innen: Zamina Ahmad (Founder & CEO, shades&contrast) sieht bspw. KI-Agenten und -Assistenten auf dem Vormarsch und stellt mit Blick auf Datenschutz zugleich die Frage: Zu welchem Preis? Carina Laudage (Geschäftsführerin und Chief Product Officer, Gruner + Jahr (Teil von RTL)) vermutet hingegen neue Wachstumsstrategien im Journalismus, die durch KI befeuert werden. Die neuen Chancen, die KI für die hiesige Filmbranche ermöglichen kann, nimmt Nina Peters (Managing Director & Head of Business Affairs, ndF: Hamburg) in ihrer Prediciton in den Blick.

Bewegung auf den Social Media Plattformen

Zudem zeigen die Predictions: Digitale Plattformen stehen vor einem Umbruch, der vor allem durch KI vorangetrieben wird. KI-generierte Inhalte lassen den Output wachsen und eine Content-Flut herbeiführen. Nach der Einschätzung von Ardawan Okhovat (Partnerships Lead DACH, Snap Inc.) stehen 2025 daher authentische Einblicke, echte Interaktion und Humor wieder stärker im Fokus. Malika Rabahallah (Festivaldirektorin, Filmfest Hamburg) vermutet zudem eine verstärkte Diskussion über die Regulierung sozialer Medien, angesichts der wachsenden Bedenken um Desinformation, Einfluss auf die politische Meinungsbildung und mentale Gesundheit. Sascha Foerster (Gründer, Bonn.digital & Admin, Bonn.social) hofft auf eine wachsende Abkehr von den Plattformen der Tech-Giganten, hin zum Fediverse-Modell und alternativen Plattformansätzen, da sie mehr Souveränität und Kontrolle über Inhalte und Kontakte bieten.

Medien und Creator*innen in einem polarisierten Umfeld

Medien werden ihre Positionierung in einem dynamischen Markt und einem polarisierten Umfeld offenbar schärfen müssen. Damla Hekimoglu (Moderatorin, Reporterin und Nachrichtensprecherin u.a. ARD tagesschau24 und Tagesschau) hebt in ihrer Prediction hervor, wie zentral Faktenchecks und Nachrichtenkompetenzen werden, da der Raum für Desinformation weiter zunehme. Nicole Michalik (Head of Executive Projects, ZEIT Verlagsgruppe) sieht angesichts steigender Informationsüberlastung und News Fatigue die Notwendigkeit für Medienmarken, auf jeder Plattform ihren Markenwert mit relevanten Inhalten, innovativem Storytelling und aussagekräftigen Marketingkampagnen zu stärken - als bewusste Positionierung gegen Oberflächlichkeit und zunehmende Spaltung. Deutlich wird Patrick Schnitzler (Co-Founder, klima&so) in seiner Prediction mit Blick auf die Arbeit von Creator*innen: Er richtet einen Appell an Brands und Agenturen, 2025 nur noch mit Content Creator*innen zusammenzuarbeiten, die Haltung zeigen. Für ihn sind sie Teil einer Öffentlichkeit und haben damit auch Verantwortung für diese zu tragen.

Streamingplattformen richten sich neu aus

Auch in der Musikbranche wird es voraussichtlich durch digitale Innovationen und datengetriebene Strategien Entwicklungen geben. Thorsten Freese (Managing Director, Believe Germany) denkt, dass 2025 die Entwicklung unabhängiger Artists und Labels weiter an Dynamik gewinnen werden. Lokale Talente würden ihre Präsenz in den Charts stärken und zunehmend globale Märkte erschließen. Die Zukunft von Podcast ist für Daniel Nikolaou (Content & Creator Partnerships Lead, Spotify Central Europe) interaktiv und hybrid: Er sieht eine Symbiose aus Audio und Video, die neue Wege für Inhalte, Communities und Monetarisierung freimachen wird. Jannis Schakarian (CvD Audio Der Spiegel, Autor streamletter) vermutet mit Blick auf die Videoplattformen, dass Streaminganbieter künftig mehr auf Formate mit Werbeeinnahmen setzen werden, wie bspw. Livestream und Sport-Events, statt auf teure Prestige-Serien.

Das sind die Expert*innen der Predictions

Für die Predictions hat nextMedia.Hamburg auch in diesem Jahr wieder namhafte Expert*innen befragt. Zu ihnen gehören: Ardawan Okhovat (Partnerships Lead DACH, Snap Inc.), Bastian Goldschmidt (Chief Strategy Officer & Partner, Grabarz & Partner), Burkhard Leimbrock (General Manager D-A-CH, trustpilot), Carina Laudage (Geschäftsführerin und Chief Product Officer, Gruner + Jahr (Teil von RTL)), Damla Hekimoglu (Moderatorin, Reporterin und Nachrichtensprecherin u.a. ARD tagesschau24 und Tagesschau), Daniel Nikolaou (Content & Creator Partnerships Lead, Spotify Central Europe), Eva Pfister (Expert Strategic Partnerships), Insa Hollenberg (Head of Strategy, Headraft), Jannis Schakarian (CvD Audio DER SPIEGEL, Autor streamletter), Malika Rabahallah (Festivaldirektorin, Filmfest Hamburg), Nicole Michalik (Head of Executive Projects, ZEIT Verlagsgruppe), Nina Peters (Managing Director & Head of Business Affairs, ndF: Hamburg), Patrick Schnitzler (Co-Founder, klima&so), Philipp Feit (Chief Creative Officer & Founder, German Wahnsinn), Sara Urbainczyk (Gründerin und Geschäftsführerin, Echte Mamas), Sascha Foerster (Gründer, Bonn.digital & Admin, Bonn.social), Sonja Hoge (Geschäftsleiterin, onilo), Svea Rath (Chief Operation Officer, WeCreate), Thorsten Freese (Managing Director, Believe Germany), Zamina Ahmad (Founder & CEO, shades&contrast).

Alle Predictions gibt es ab sofort auf der Website von nextMedia.Hamburg.

