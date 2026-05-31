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Bafög ist kein Almosen, sondern eine Lebensversicherung

Straubing (ots)

"Kein Drama", dann geht halt arbeiten - so höhnisch tönt die Ministerin, die offenbar keine Ahnung von der Lebenswirklichkeit an den Universitäten hat. Die meisten Studenten tun das längst neben ihrem Studium, das als 40-Stunden-Vollzeitjob konzipiert ist. Die Summen sind außerdem überschaubar, weil die Hälfte des Bafög-Darlehens eh zurückbezahlt werden muss, also auch die Hälfte der Wohnkostenpauschale. Die versprochene und verabredete Erhöhung nun aber auch noch als "Vollkaskostudium" zu diffamieren, hat nichts mit der Kassenlage zu tun, sondern mit unsozialer Politik und einem gänzlich falschen Job-Verständnis der achselzuckenden Ministerin.

Pressekontakt:

Straubinger Tagblatt
Ressort Politik/Wirtschaft/Vermischtes
Markus Peherstorfer
Telefon: 09421-940 4441
politik@straubinger-tagblatt.de

Original-Content von: Straubinger Tagblatt, übermittelt durch news aktuell

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