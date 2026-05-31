Straubinger Tagblatt

Es braucht eine Alternative zu Populismus von rechts

Straubing (ots)

Strack-Zimmermanns letztlich gescheiterter und nicht spontaner Coup hat keine Spaltung erzeugt. Er hat sie sichtbar gemacht. Wer sie nun zur Schuldigen erklärt, verkennt die Lage. Sie hat die Konflikte nicht geschaffen, sondern schonungslos offengelegt und damit vielen Delegierten aus der Seele gesprochen, die nach dem Rückzug Henning Höhnes aus Nordrhein-Westfalen eine Alternative zu Kubicki vermissten. (...)

Er ist gewählt, aber wohin er die FDP genau führen will, bleibt offen. (...)

Gerade in Zeiten, in denen Fragen von Meinungs- und Informationsfreiheit neu verhandelt werden und staatliche Eingriffe zunehmend kritisch gesehen werden, braucht es eine Alternative zu populistischem Kulturkampf von rechts. Doch wer führen will, muss integrieren. Und wer Freiheit predigt, darf sie innerparteilich nicht als Zumutung empfinden.

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