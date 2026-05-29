Straubinger Tagblatt

In der Bildungspolitik droht der Zusammenbruch der Zukunft

Straubing (ots)

Karin Prien (CDU) hat am Dienstag bei der Vorstellung des Kinderreports 2026 deutliche Worte gewählt. Die Bundesministerin sieht Bildung als "Schicksalsfrage für die Nation". (...) Es mangelt nicht an Diagnosen, wohl aber an politischen Konsequenzen. (...) Mindestens das letzte Kindergartenjahr vor der Einschulung sollte verpflichtend sein, ebenso wie einheitliche Sprachtests zum Schulbeginn. (...) Deutschland ist als rohstoffarmes Land auf gut ausgebildete Menschen angewiesen. Unsere Ressourcen sind unsere Köpfe. Wird nicht endlich mehr in Bildung investiert, droht der Zusammenbruch der Zukunft.

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