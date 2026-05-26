Straubinger Tagblatt

Europa muss endlich einen Vermittler bestimmen

Straubing (ots)

Aus Brüssel sickert nun immerhin durch, dass man einen Sonderbeauftragten sucht, der für die Ukraine mit Putin verhandeln könnte. (...)

Kaum hatte Putin den deutschen Ex-Kanzler Gerhard Schröder als Vermittler ins Spiel gebracht, wurde die Idee von Friedrich Merz sofort vom Tisch gewischt. Tage später hat man bemerkt, dass man dann wenigstens einen Gegenvorschlag machen müsste. (...)

Es ist falsch, wenn Friedrich Merz und andere sagen, dass Putin erst die Kämpfe einstellen muss, bevor man einen Vermittler bestimmt - das sollte man im eigenen Interesse schon längst gemacht haben. (...)

Militärisch scheint Russland momentan unter den Druck hochmoderner ukrainischer Waffen zu geraten, aber offiziell ist Putin noch keinen Millimeter von seinen Maximalforderungen abgewichen. Er ist auch deshalb noch stark, weil die Europäer sich bislang auf nichts und niemanden einigen können.

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