PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Storys
Folgen
Keine Story von Straubinger Tagblatt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Straubinger Tagblatt

Europa muss endlich einen Vermittler bestimmen

Straubing (ots)

Aus Brüssel sickert nun immerhin durch, dass man einen Sonderbeauftragten sucht, der für die Ukraine mit Putin verhandeln könnte. (...)

Kaum hatte Putin den deutschen Ex-Kanzler Gerhard Schröder als Vermittler ins Spiel gebracht, wurde die Idee von Friedrich Merz sofort vom Tisch gewischt. Tage später hat man bemerkt, dass man dann wenigstens einen Gegenvorschlag machen müsste. (...)

Es ist falsch, wenn Friedrich Merz und andere sagen, dass Putin erst die Kämpfe einstellen muss, bevor man einen Vermittler bestimmt - das sollte man im eigenen Interesse schon längst gemacht haben. (...)

Militärisch scheint Russland momentan unter den Druck hochmoderner ukrainischer Waffen zu geraten, aber offiziell ist Putin noch keinen Millimeter von seinen Maximalforderungen abgewichen. Er ist auch deshalb noch stark, weil die Europäer sich bislang auf nichts und niemanden einigen können.

Pressekontakt:

Straubinger Tagblatt
Ressort Politik/Wirtschaft/Vermischtes
Markus Peherstorfer
Telefon: 09421-940 4441
politik@straubinger-tagblatt.de

Original-Content von: Straubinger Tagblatt, übermittelt durch news aktuell

Alle Storys
Folgen
Keine Story von Straubinger Tagblatt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Story
Themen in dieser Story
Weitere Storys: Straubinger Tagblatt
Weitere Storys: Straubinger Tagblatt
Alle Storys Alle
  • 26.05.2026 – 16:12

    E-Zigaretten und Vapes sind ein Einfallstor in die Sucht

    Straubing (ots) - E-Zigaretten und Vapes sind kein harmloses Genussmittel mit Lifestyle-Faktor, sondern ein Einfallstor in die Nikotinsucht - gerade für Jugendliche. Studien zeigen: Neuartige Nikotinprodukte sind trotz des Werbeversprechens, "besser" als Zigaretten zu sein, klar gesundheitsschädlich. Sie machen schnell abhängig und ebnen den Einstieg in die klassische Nikotinsucht. Forscher warnen vor mitunter schweren ...

    mehr
  • 25.05.2026 – 17:25

    Erdogan zerschlägt die Opposition und der Westen schweigt

    Straubing (ots) - Der türkische Präsident betreibt seit Beginn des Krieges vor mehr als vier Jahren eine Schaukelpolitik zwischen Russland, der Ukraine und dem Westen.Im Juli empfängt er die Nato-Partner zum Gipfeltreffen in Ankara, die einst beschworene Wertegemeinschaft der Mitgliedsstaaten kann Erdogan als politische Prosa abtun. Die Nato hat zwar mit der Abschreckung Russlands eine neue (alte) Aufgabe gefunden, ...

    mehr
  • 25.05.2026 – 16:08

    Der Papst wagt sich auf Neuland

    Straubing (ots) - Mit seiner ersten Enzyklika wagt Papst Leo XIV. einen Schritt, den viele Kirchenleute vor ihm gemieden haben: Er geht mitten hinein in eine brandaktuelle und scheinbar weltliche Debatte. Er schreibt nicht abgehoben über ferne Moralthemen, sondern über das, was unsere Arbeitswelt, unsere Demokratien und sogar unsere Vorstellung vom Menschen gerade umpflügt: künstliche Intelligenz, Datenmacht und digitale Ausbeutung. Der Papst schlägt einen Ton an, der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren