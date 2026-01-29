WDR Westdeutscher Rundfunk

Zucker, Deepfakes und Darm: Neue Hirschhausen-Dokus

Die erfolgreiche WDR/ARD-Reihe „Hirschhausen und…“ geht 2026 weiter. In diesem Jahr beschäftigt sich Eckart von Hirschhausen u.a. mit den Themen Zucker, Deepfake-Mafia und Darm. Der Arzt und Wissenschaftsjournalist verknüpft in den Dokumentationen aktuelle medizinische und gesellschaftlich relevante Themen mit persönlichen und emotionalen Perspektiven und Selbstexperimenten. „Hirschhausen und der Zucker“ ist ab dem 20. Februar 2026 in der ARD Mediathek und am 23. Februar um 20:15 Uhr im Ersten zu sehen. „Hirschhausen und die Deepfake-Mafia“ ist für Mai geplant und „Hirschhausen und der Darm“ wird voraussichtlich im Herbst ausgestrahlt.

Eckart von Hirschhausen: „Hirschhausen und…“ macht mir jedes Jahr mehr Freude! Bald gibt es 20 Folgen dieser Reihe und ich lerne bei jeder Recherche, jedem Dreh, jedem Selbstexperiment etwas Neues über die medizinische Forschung, das wir dann direkt an die Zuschauerinnen und Zuschauer weitergeben können. Mir war vor der Recherche für den Zucker-Film zum Beispiel nicht klar, wie desaströs die Bilanz von Süßstoffen ist: Sie stören die Geschmacksempfindung, das Sättigungssignal und die Darmflora. Und laut neuester Studien gibt es sogar Hinweise, dass Süßstoffe Demenz beschleunigen.“ Im Zucker-Film würgt von Hirschhausen einen halben Liter Süßstoff herunter und legt sich anschließend ins MRT – und zeigt damit, warum unser Hirn auf falschen Zucker reinfällt und warum so wenige Menschen mit „Zero“-Produkten wirklich abnehmen.

Zucker kann das Leben versüßen – und zerstören. Die Deutschen konsumieren jährlich durchschnittlich 33 Kilogramm Zucker pro Kopf. Mehr als das Dreifache der von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) empfohlenen Menge. Von Hirschhausen blickt kritisch auf seinen eigenen Verzehr des süßen Verführers, erlebt mit Betroffenen, welche Auswirkungen zu viel Zucker-Konsum haben kann und sucht nach Alternativen.

Hirschhausen und die Deepfake-Mafia – Betroffene bitte melden

Online kursieren jede Menge gefälschte, mit KI hergestellte Werbespots zu Gesundheitsprodukten mit Prominenten, darunter auch viele mit Eckart von Hirschhausen. In Deepfake-Videos wirbt er vermeintlich für Herz-Kreislauf-Mittel, Schmerzmittel, Abnehmprodukte und Potenzmittel. Eckart von Hirschhausen: „Gerade, weil viele Menschen von Diabetes und Übergewicht betroffen sind und es keine einfachen Lösungen gibt, werden sie leicht Opfer von Betrug. Dazu werden echte Fernsehausschnitte mit einer falschen Stimme unterlegt. Durch KI sind diese sogenannten Deepfakes leider täuschend echt und Menschen, die mir vertrauen, fallen darauf rein und verlieren ihr Geld - und manche sogar ihre Gesundheit. Wir zeigen in der Doku, wie groß das Problem ist, sprechen mit Betroffenen und einem Aussteiger.“ Wer gefälschte Werbung angezeigt bekommt, Opfer von Betrug wurde oder Hinweise auf kriminelle Netzwerke hat, kann sich per E-Mail an hirschhausen@wdr.de wenden und gerne direkt einen Screenshot oder Link hinzufügen. Die Nachrichten werden vertraulich behandelt.

Tabuthema Darmprobleme

„Über alles wird geredet – nur nicht über das, was täglich passiert. Dabei leiden 70 Prozent aller Deutschen zumindest gelegentlich unter Magen-Darm-Beschwerden. Zwölf Millionen Menschen haben Reizdarm, 300.000 Menschen chronisch-entzündliche Darmerkrankungen. Das sind viele – aber die Symptome werden verschämt verschwiegen, viele Betroffene ziehen sich komplett aus der Gesellschaft zurück – das möchte ich mit unserer Dokumentation ändern!“ Eckart von Hirschhausen trifft Menschen, deren Darmprobleme sie fast das Leben gekostet hätten, und Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die neue Wege zur Erhaltung der Darmgesundheit gehen. Die Doku gibt einen Überblick über das „Geschäft mit der Darmgesundheit“ und zeigt, was wirklich hilft, um mit dem „Biom“, also den Millionen von „Mitbewohnern“ seinen Frieden zu schließen.

Die Dokumentationen der Reihe „Hirschhausen und…“ sind Produktionen der Bilderfest GmbH (Buch und Regie: Corinna Maria Gerul bzw. Kristin Siebert bzw. Krischan Dietmaier, Produktion: Anne Steinkamp bzw. Stefan Otter) im Auftrag des WDR (Redaktion: Anja Richter bzw. Markus Schall) für Das Erste und die ARD Mediathek.

