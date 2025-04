Stadtmarketing Uelzen

93-jähriger aus Lüdersfeld bei Stadthagen führt das Feld an - Uelzen sucht Niedersachsens ältesten aktiven Radfahrer

Ein 93-jähriger Mann aus Lüdersfeld bei Stadthagen führt aktuell das Teilnehmerfeld an - und das mit beeindruckender Ausdauer: Tagestouren von bis zu 100 Kilometern gehören für ihn immer noch zur Routine. Doch ob er am Ende tatsächlich den Titel "Niedersachsens ältester aktiver Radfahrer" tragen darf, entscheidet sich erst in den kommenden Wochen. Denn die Bewerbungsfrist für den landesweiten Wettbewerb läuft noch bis zum 30. April 2025.

Die Aktion wurde vom Fahrradmuseum Uelzen ins Leben gerufen und hat bereits große Resonanz ausgelöst - auch bundesweit, obwohl die Auszeichnung sich explizit auf Niedersachsen bezieht. Fast 20 Bewerbungen sind bisher eingegangen, unter anderem aus Wolfsburg, Papenburg und dem Landkreis Uelzen. Teilnahmeberechtigt sind alle, die das Rentenalter erreicht haben (ab 67 Jahre) und weiterhin aktiv Rad fahren - ob regelmäßig im Alltag oder bei sportlichen Touren.

Besonders hervorgetan hat sich bislang der 93-jährige Teilnehmer aus Lüdersfeld, der vor 25 Jahren die Gruppe "Radfreunde Stadthagen" gegründet hat. Noch heute ist er regelmäßig mit dem Rad unterwegs und damit ein beeindruckendes Beispiel für Mobilität im Alter.

Interessierte können ihre Bewerbung mit einer kurzen Beschreibung ihrer Fahrradaktivitäten und einem Altersnachweis noch bis zum 30. April an fahrradmuseum@ktsuelzen.de senden oder direkt im Museum abgeben. Die feierliche Siegerehrung findet am 25. Mai 2025 im Rahmen des Internationalen Museumstags in Uelzen statt.

Zu gewinnen gibt es ein Wochenende in Uelzen mit zwei Hotelübernachtungen und einem 100-Euro-Stadtgutschein, einlösbar in über 80 Geschäften der Hansestadt. Auch der zweite und dritte Platz erhalten Einkaufsgutscheine, alle Teilnehmenden vor Ort bekommen eine kleine Überraschung.

Das Fahrradmuseum in der Hamburger Passage wurde im Rahmen des Förderprogramms "Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren" (ZIZ) eröffnet - und ist Teil eines größeren Projekts: Die Hansestadt Uelzen entwickelt derzeit ein ganzes Innenstadtquartier zu einem Kunst- und Kulturviertel weiter. Das Museum ist dabei nur ein Baustein, der symbolisch für Bewegung, Wandel und kulturelle Vielfalt steht.

Alexander Hass, Betriebsleiter des Eigenbetriebs Kultur, Tourismus und Stadtmarketing, betont:"Diese Aktion ist mehr als ein Wettbewerb. Sie zeigt, wie aktiv und inspirierend ältere Menschen in Niedersachsen unterwegs sind. Gleichzeitig setzen wir mit dem Fahrradmuseum und dem entstehenden Kulturviertel ein Zeichen für eine lebendige, generationenverbindende Innenstadt."

Der Titel "Niedersachsens ältester aktiver Radfahrer" wird am 25. Mai verliehen - doch schon jetzt erzählen die Bewerbungen Geschichten, die bewegen.

