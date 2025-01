Stadtmarketing Uelzen

Leerstand wird zum Fahrradmuseum: Neueröffnung des 24-Stunden-Museums im Kunst- und Kulturquartier Schnellenmarkt

Hansestadt Uelzen (ots)

Der Eigenbetrieb Kultur, Tourismus und Stadtmarketing der Hansestadt Uelzen lädt am Samstag, den 01. Februar 2025 um 11 Uhr zur Eröffnung des neuen 24-Stunden-Fahrradmuseums in der Stadt Hamburg Passage ein. Mit dieser neuen Attraktion wird ein leerstehender Raum in einen lebendigen Ort für Fahrradgeschichte und Erlebnisse verwandelt.

In Kooperation mit dem Deutschen Fahrradmuseum Bad Brückenau präsentiert das neue Fahrradmuseum unter dem Motto "Mit dem Fahrrad durch drei Jahrzehnte" eine beeindruckende Sammlung von 26 Fahrrädern. Dank großzügiger Schaufenster können die Exponate rund um die Uhr von außen betrachtet werden. Zusätzlich ist das Museum freitags und samstags von 10 bis 13 Uhr für eine ausführlichere Besichtigung von innen zugänglich. Die Ausstellung bildet nur einen Teil der Gesamtschau. Weitere Exponate sind im beliebten Uelzen Museum zu sehen. Beide Teile zusammen ergeben die komplette Ausstellung.

Interaktive Elemente und Erlebnisse für Schulklassen

Ein besonderes Highlight des neuen Fahrradmuseums sind die interaktiven Elemente. QR-Codes an den Schaufenstern erzählen spannende Geschichten über die gezeigten Fahrräder und ihre historische Bedeutung. Besucherinnen und Besucher können sich so auf eine digitale Entdeckungsreise begeben und dabei interessante Einblicke in die Welt der Fahrradgeschichte erhalten. Zusätzlich gibt es Gewinnspiele, die die Teilnahme noch attraktiver machen.

Auch für Schulklassen wird das Museum ein spannendes Ziel sein: Spezielle Erlebnisangebote werden Schülern die Möglichkeit bieten, spielerisch und interaktiv mehr über die Technik- und Sozialgeschichte des Fahrrads zu erfahren.

Robin Hammer, Quartiersmanager des Schnellenmarkt, freut sich: "Insgesamt werden 26 Fahrräder im 24-Stunden-Fahrradmuseum in der Stadt Hamburg Passage ausgestellt."

Ein kleiner, kultureller und touristischer Meilenstein

Der Betriebsleiter des Eigenbetrieb Kultur, Tourismus, Stadtmarketing, Alexander Hass, hebt hervor: "Dieses Museum stärkt nicht nur unser Kulturquartier am Schnellenmarkt, sondern zahlt auch auf unsere touristische Strategie ein, die Radreisen in der Region weiter fördert. Mit den digitalen und interaktiven Angeboten setzen wir neue Impulse, um das Prjekt weiter für alle Altersgruppen erlebbar zu machen.".

Die Ausstellung ist Teil des Förderprogramms "Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren (ZIZ)", das den Innenstadtbereich durch kulturelle und gestalterische Maßnahmen aufwertet. Sie läuft bis zum 30. November 2025 und bietet freien Eintritt. Bürgerinnen und Bürger sind herzlich eingeladen, diese besondere Attraktion zu erleben und die Fahrradgeschichte neu zu entdecken.

Original-Content von: Stadtmarketing Uelzen, übermittelt durch news aktuell