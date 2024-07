Straubinger Tagblatt

Das Reformpaket der Bundesregierung mit Steuererleichterungen reicht nicht aus

Straubing (ots)

Ein ganzes Sammelsurium an Steuerregelungen hat das Ampel-Kabinett am Mittwoch auf den Weg gebracht, die für Paare und für Unternehmen von Bedeutung sind. Die Entlastung der Wirtschaft und der Haushalte fällt mit 20,9 Milliarden Euro höher aus als zunächst geplant. Firmen werden etwa über Sammelabschreibungen bei geringwertigen Gütern von Bürokratie befreit. Bundeskanzler Olaf Scholz hat sich am Mittwoch zudem für die Wachstumsinitiative der Ampel auf die Schultern geklopft. So wichtig die Pläne sind: Um der Konjunktur wieder auf die Sprünge zu helfen, werden sie nicht ausreichen.

