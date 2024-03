ADV Deutsche Verkehrsflughäfen

Streik zur ITB | Der Flughafenverband ADV sagt DANKE!

Berlin (ots)

"Parallel zum Ausstand des Lufthansa-Bodenpersonals sollen morgen auch die Luftsicherheitskräfte in Frankfurt und Hamburg die Arbeit niederlegen. An dem Tag an dem in Berlin die weltgrößte Reise- und Tourismusmesse zu Ende geht, werden - zusätzlich zum Streik der Deutschen Bahn - bundesweit über 250.000 Reisende von Flugausfällen betroffen sein. Reise- und Tourismus-Manager, die sich aus aller Welt zur ITB treffen, wissen nicht, wie sie morgen aus Berlin abreisen sollen. Die internationalen Messebesucher blicken ungläubig auf den von ver.di herbeigeführten Stillstand in weiten Teilen des Luftverkehrs. Der Wirtschafts- und Tourismusstandort Deutschland steht blamiert dar", erklärt Ralph Beisel (ADV-Hauptgeschäftsführer) entsetzt.

Wir danken der Gewerkschaft ver.di für eine weitere Streikeskalation im Luftverkehr.

Wir danken, dass pünktlich zur weltgrößten Reise- und Tourismusmesse ITB der Luftverkehr in unserem Land in weiten Teilen stillsteht.

Wir danken, dass die Reputation des Wirtschafts- und Tourismusstandortes Deutschland unnötigerweise international großen Schaden nimmt.

Wir danken, dass auf der ITB immer mehr Reise- und Tourismusmanager aus aller Welt bezweifeln, dass wir noch ein zuverlässiger Partner sind.

Original-Content von: ADV Deutsche Verkehrsflughäfen, übermittelt durch news aktuell