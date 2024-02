60 Jahre WDR 3: Klassik-Fans freuen sich auf Jubiläums-Aktion „WDR 3 Ihre Klassik-Hits“

WDR Westdeutscher Rundfunk

Welche Klassik-Hits bereichern Ihr Leben? Mit welcher Musik verknüpfen Sie ein besonderes Erlebnis? Welcher ist Ihr persönlicher Lieblingstitel? Das Klassikradio WDR 3 startet seine große Programm-Aktion anlässlich seines diesjährigen 60. Geburtstags: Ab dem heutigen 14. Februar sind alle Klassik-Fans aufgerufen, an der Jubiläums-Aktion „WDR 3 Ihre Klassik-Hits“ teilzunehmen und ihre musikalischen Favoriten ins Rennen zu schicken. Bis zum 24. März können alle über die WDR 3 App, auf wdr3.de oder am Servicetelefon 0221-56789333 ihre ganz persönlichen Favoriten vorschlagen. Die am häufigsten genannten Klassik-Momente werden es in die finale Auswahl schaffen.

Dabei ist die Bandbreite klassischer Musik enorm: „Ich erinnere mich daran, wie mein Bruder und ich früher gebannt vor dem Fernseher saßen und dem Kampf zwischen Gut und Böse zusahen“, schwelgt beispielsweise Moderatorin Siham El-Maimouni beim Hören der „Star Wars“-Filmmusik von John Williams in Kindheitserinnerungen. „Da kommen einem wirklich sofort die Tränen, wenn man dafür empfänglich ist“, beschreibt Schauspieler Ulrich Matthes sein Hör-Erlebnis zu „Romeo & Julia“ von Tschaikowsky. Talk-Legende Bettina Böttinger zeigt sich bei „I Got Rhythm“ aus dem Musical „Girl Crazy“ von George Gershwin begeistert: „Da steckt so viel Dynamik dahinter, dass man einfach mit muss bei dieser großartigen Musik!“ Und Moderatorin Elke Heidenreich sagt über Passacaglia in c-Moll von Johann Sebastian Bach: „Das ist, als gingen Himmel und Hölle gleichzeitig auf.“

Die 60 beliebtesten Werke der großen Jubiläums-Aktion präsentiert WDR 3 am 30. März in der Sondersendung „WDR 3 Ihre Klassik-Hits. 60 Jahre – 60 Stücke“ (6:00 bis 19:00 Uhr), garniert mit interessanten Gesprächen und spannenden Geschichten aus 60 Jahren WDR 3.

WDR 3-Hörerinnen und -Hörer können sich im Rahmen der Aktion „WDR 3 Ihre Klassik-Hits“ um exklusive Karten für die große Geburtstags-Gala im Bochumer Anneliese Brost Musikforum Ruhr bewerben. Als Höhepunkt des Gala-Abends am 30. März wird eines der Werke aus den Top 10 von „WDR 3 Ihre Klassik-Hits“ live von den Bochumer Symphonikern gespielt.

WDR 3 ist DIE Kultur-Plattform in NRW, Motor für eine lebendige Konzertszene und Kulturpartner für mehr als 100 Theater, Konzerthäuser, Museen, Kulturorganisationen und Festivals im Land. WDR 3 ist eine der bekanntesten Kulturwellen in Deutschland und ist in NRW als auch bundesweit erfolgreich. Auch immer mehr Jüngere schätzen das Kulturradio und werden Teil der Fangemeinschaft.

