Tank & Rast erweitert das preisgekrönte Online-Magazin "Momente" um einen neuen Podcast gleichen Namens

Bonn (ots)

Erste Folgen des Podcasts jetzt auf allen gängigen Plattformen abrufbar

Alle 14 Tage neue Folgen mit echten Sprechern und atmosphärischer Vertonung

Inhalte analog zum Online-Magazin: Innovation, Mobilität, Ernährung und Freizeit

Das preisgekrönte Online-Magazin "Momente" der Tank & Rast Gruppe bekommt digitalen Zuwachs: Ab sofort können Interessierte die Inhalte des Magazins auch im neuen Format "Momente - der Podcast zum Magazin" erleben. Die ersten beiden Folgen sind bereits abrufbar, weitere spannende Episoden werden künftig alle zwei Wochen immer dienstags veröffentlicht und sind über die üblichen Podcast-Plattformen wie unter anderem Spotify oder Apple Podcasts abrufbar.

Einzigartige Hörerlebnisse mit authentischer Atmosphäre

Wie im Magazin geht es auch im Podcast um Innovation, Mobilität, Ernährung und Freizeit - Themen, die mit Hintergrundgeräuschen und liebevoll gestalteten Details vertont werden. So entsteht ein Hörspielcharakter, der die Geschichten lebendig werden lässt. Die Hörerinnen und Hörer können so förmlich in die vielfältigen Themenwelten eintauchen. Pro Folge stehen fünf Themen im Mittelpunkt, durch die die Sprecher Natalie und Sascha führen.

Mit Tank & Rast auf Entdeckungsreise

Der neue Podcast "Momente" bietet in jeder Folge eine inspirierende und abwechslungsreiche Auswahl an Geschichten. Ob Einblicke in die Zukunft der Mobilität oder die neuesten Trends in der Gastronomie - der Podcast lädt dazu ein, neue Perspektiven zu entdecken und sich von den kreativen und informativen Geschichten inspirieren zu lassen. Ergänzend finden die Hörerinnen und Hörer auf der Website des Magazins ( https://www.tank.rast.de/magazin) weitere Artikel und Hintergrundinformationen.

Vom Online-Magazin zum Podcast - ein Lernerlebnis

Das neue Format greift eine entscheidende Erkenntnis aus dem Leserverhalten des Online-Magazins auf: Bereits heute nutzt rund ein Drittel der Leserschaft die integrierte Vorlesefunktion mit KI-Stimmen. Mit dem Podcast kommt Tank & Rast diesem Bedürfnis nach einem echten Hörerlebnis nach - diesmal allerdings mit professionellen Sprechern und auf allen gängigen Podcast-Plattformen wie Spotify und Apple Podcasts.

Und hier geht es zum Podcast:

Spotify: https://open.spotify.com/show/50KXoGXK2vVleeWDeJtzls

Apple Podcasts: https://ots.de/WoXhvP

Bild- und Social Media-Material (Rechte Tank & Rast) zur freien Verwendung finden Sie auf unserer Website: https://ow.ly/X0mL50U47s3

Über Tank & Rast

Tank & Rast ist der führende Anbieter von Gastronomie, Einzelhandel, Hotellerie, Kraftstoff und Schnellladeinfrastruktur auf den Autobahnen in Deutschland. Gemeinsam mit Franchisepartnern betreibt Tank & Rast im deutschen Autobahnnetz rund 360 Tankstellen und rund 400 Raststätten (einschließlich ca. 50 Hotels) und über 20 Standorte neben der Autobahn. Rund 500 Millionen Reisende besuchen jedes Jahr die Servicebetriebe von Tank & Rast, die für konsequente Kundenorientierung und hohe Servicequalität stehen.

