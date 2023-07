Autobahn Tank & Rast

Autobahn-Raststätten überzeugen mit hoher Qualität und umfassendem Dienstleistungsangebot

ADAC Rastanlagentest unterstreicht hohe Standards in Service und Komfort der getesteten Anlagen

38 Tank & Rast Standorte getestet - nahezu alle Raststätten liegen im positiven Bereich, Raststätte Ohrenbach West (A7, westlich von Nürnberg) belegt ersten Platz

Preisvergleich mit Autohöfen hat nur begrenzt Aussagekraft

Als verlässlicher Partner entlang der Autobahn bietet Tank & Rast allen Reisenden ein umfassendes Leistungsangebot in einem engen Servicenetz gut erreichbarer und moderner Tank- und Rastanlagen. Die jüngste Bewertung des ADAC unterstreicht unser Engagement für einen qualitativ hochwertigen Service: Allein 15 unserer Raststätten erhielten die Note "gut". Insgesamt liegen 37 der getesteten Standorte im positiven Bereich des ADAC Bewertungssystems. Über den Großteil der getesteten Raststätten hinweg überzeugen vor allem die Top-Standards in Bezug auf Hygiene und Ausstattung der SANIFAIR Anlagen sowie die Vielfalt des gastronomischen Angebots. Den ersten Platz im Raststättentest belegt der Standort Ohrenbach West (A7, westlich von Nürnberg).

Da Raststätten und Autohöfe unterschiedliche Dienstleistungskonzepte mit erheblichen strukturellen Unterschieden darstellen, greift der vom ADAC vorgenommene Preisvergleich zu kurz. So sind Raststätten in den meisten Fällen ausschließlich auf Kunden angewiesen, die die Autobahn in eine Fahrtrichtung befahren. Autohöfe können von beiden Fahrtrichtungen der Autobahn angefahren werden und sind über Bundes- und Landstraßen an ihre jeweilige Region und deren Kostenstruktur angebunden. Anders als Autohöfe befinden sich Raststätten zudem auch entlang weniger stark befahrener Autobahnabschnitte, um Reisenden und Berufskraftfahrern auch dort ein reichhaltiges Leistungsangebot bieten zu können - an allen Standorten in der Regel an 365 Tagen im Jahr, rund um die Uhr und dementsprechend auch in umsatzschwachen Zeiten. Autohöfe siedeln sich hingegen an stark frequentierten Standorten an.

Neben den üblichen Testkriterien wie Angebot und Qualität der Dienstleistungen fanden diesmal auch die Themen Barrierefreiheit sowie Lademöglichkeiten für Elektrofahrzeuge Eingang in die Testergebnisse. Tank & Rast hat mit seinen Partnern das größte zusammenhängende Schnellladenetz an den Autobahnen in Deutschland aufgebaut. Wir planen, dieses weiter auszubauen. Standorte, bei denen in frühen Ausbauphasen Ladesäulen auf dem damals verfügbaren Stand der Technik verwendet wurden, bringen wir gemeinsam mit unseren Partnern Schritt für Schritt auf den aktuellen Stand der Ladetechnik.

Tank & Rast legt großen Wert auf die Barrierefreiheit der Tank- und Rastanlagen. Für Gäste mit eingeschränkter Mobilität halten die Servicebetriebe, überall wo es baulich möglich ist, unter anderem Behindertenparkplätze, rollstuhlgerechte Zugänge sowie barrierefreie und behindertengerechte WCs bereit, die teils mit zusätzlichen Pflegeliegen für Erwachsene ausgestattet sind. Tank & Rast ist bereits seit Einführung des einheitlichen Euroschlüssel-Systems für behinderte Menschen ein Partner der Initiative, sodass sich Behinderten-WCs kostenfrei nutzen lassen. Bei Neubauten wie etwa der Raststätte Bad Camberg Ost (A3, nordwestlich von Frankfurt/Main, im Oktober 2022 eröffnet) hat die Berücksichtigung der Bedürfnisse von mobilitätseingeschränkten Menschen bereits in der Planungsphase oberste Priorität. Dort, wo Maßnahmen aufgrund baulicher Gegebenheiten vereinzelt nicht umgesetzt werden können, ist unser Servicepersonal selbstverständlich gerne behilflich.

