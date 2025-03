Stadtmarketing Uelzen

Fahrradmuseum Uelzen sucht Niedersachsens älteste aktive Radfahrerin oder Radfahrer - Mitmachen und gewinnen

Hansestadt Uelzen (ots)

Das neue Fahrradmuseum Uelzen startet eine außergewöhnliche Aktion: Gesucht wird die älteste noch aktive Radfahrerin oder der älteste aktive Radfahrer Niedersachsens. Die Aktion beginnt am 28. März 2025 und endet mit einer feierlichen Siegerehrung am 18. Mai 2025, dem Internationalen Museumstag. Ziel ist es, die Bedeutung von Mobilität und Bewegung im Alter hervorzuheben und die langjährige Begeisterung für das Fahrradfahren zu würdigen.

Ob klassisches Hollandrad, modernes E-Bike, nostalgisches Rennrad oder robustes Mountainbike - das Fahrrad steht für Freiheit, Gesundheit und Lebensqualität. Mit dieser besonderen Aktion möchte das Fahrradmuseum die ältesten noch aktiven Radlerinnen und Radler in Niedersachsen finden und ihnen eine Bühne geben.

"Das Fahrradmuseum Uelzen erstreckt sich über zwei Standorte. Die Hauptausstellung mit fast 30 historischen Fahrrädern befindet sich in der Hamburg Passage in Uelzen. Sie wurde im Rahmen des ZIZ-Förderprogramms initiiert, um eine leerstehende Ladenfläche zu beleben und gleichzeitig die Fahrradgeschichte erlebbar zu machen.", erklärt Alexander Hass, Betriebsleiter für Kultur, Tourismus und Stadtmarketing der Hansestadt Uelzen. Neben klassischen Fahrrädern aus verschiedenen Epochen werden hier auch seltene und außergewöhnliche Modelle präsentiert.

Ein weiterer Teil der Sammlung ist im Uelzen Museum untergebracht. Diese Ausstellung widmet sich der Entwicklung des Fahrrads bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts und legt einen besonderen Fokus auf Modelle aus den frühen Jahrzehnten der Fahrradgeschichte. Besucherinnen und Besucher können hier anschaulich nachvollziehen, wie sich das Fahrrad im Laufe der Zeit von einem reinen Transportmittel zu einem Symbol für Unabhängigkeit und Freiheit entwickelt hat.

Teilnehmen können alle Radfahrerinnen und Radfahrer ab Rentenalter (67 Jahre und älter), die noch aktiv Fahrrad fahren. Die Anmeldung ist sowohl vor Ort im Fahrradmuseum als auch digital möglich. Die Vor-Ort-Registrierung findet jeden Freitag und Samstag von 10:00 bis 13:00 Uhr zwischen dem 28. März und dem 3. Mai 2025 im Fahrradmuseum in der Hamburg Passage in Uelzen statt. Optimalerweise bringen die Teilnehmenden ihr eigenes Fahrrad mit. Wer aktiv radelt, erhält als kleines Dankeschön eine Überraschung von Anja Krämer, der Ansprechpartnerin im Museum. Am verkaufsoffenen Sonntag am 6. April gibt es zudem eine besondere Überraschung für alle registrierten Teilnehmerinnen und Teilnehmer.

Für Radfahrerinnen und Radfahrer aus ganz Niedersachsen besteht die Möglichkeit einer digitalen Teilnahme. Bis spätestens 8. Mai 2025 können Interessierte ein kurzes Video mit einer persönlichen Vorstellung und einer kurzen Geschichte zum eigenen Fahrradfahren an fahrradmuseum@ktsuelzen.de einsenden. Ergänzend ist ein Nachweis des Alters erforderlich, beispielsweise eine geschwärzte Kopie des Personalausweises, auf der nur das Geburtsdatum sichtbar ist. Die Einsendungen sind per E-Mail oder Post an das Fahrradmuseum Uelzen möglich.

Die Gewinnerinnen und Gewinner dürfen sich auf attraktive Preise freuen. Der oder die älteste aktive Radfahrerin oder Radfahrer wird zur feierlichen Siegerehrung am 18. Mai 2025 nach Uelzen eingeladen und erhält ein Wochenende mit zwei Übernachtungen in einem Hotel in der Hansestadt. Darüber hinaus werden Stadtgutscheine vergeben: Der erste Platz erhält einen neben der Übernachtung noch ein Einkaufsgutschein im Wert von 100 Euro, der zweite Platz 50 Euro und der dritte Platz 20 Euro.

Die feierliche Siegerehrung findet am 18. Mai 2025, dem Internationalen Museumstag, direkt am Fahrradmuseum in der Hamburg Passage in Uelzen statt. Alle registrierten Teilnehmerinnen und Teilnehmer - sowohl vor Ort als auch digital - sind herzlich eingeladen. Neben der offiziellen Ehrung erhalten alle anwesenden Radfahrerinnen und Radfahrer eine weitere kleine Überraschung.

Mit dieser einzigartigen Aktion möchte das Fahrradmuseum Uelzen nicht nur die Freude am Radfahren und die Bedeutung von Mobilität im Alter würdigen, sondern auch Menschen aus ganz Niedersachsen dazu einladen, ihre persönliche Fahrradgeschichte zu erzählen.

Original-Content von: Stadtmarketing Uelzen