caresyntax

CARESYNTAX VERÖFFENTLICHT HÖHEPUNKTE DES JAHRES 2024

San Francisco und Berlin (ots/PRNewswire)

Unternehmen feiert kontinuierlichen weltweiten Fortschritt auf dem Weg zur datengesteuerten Chirurgie

SAN FRANCISCO und BERLIN, 23. Dezember 2024 /PRNewswire/ – Caresyntax, der führende Anbieter von datengesteuerten chirurgischen Intelligenzlösungen, die Operationen sicherer und intelligenter machen, gab heute seine Höhepunkte und Erfolge des Jahres 2024 bekannt. Das Unternehmen erzielte im Jahr 2024 ein organisches Umsatzwachstum von über 50 %, wobei seine Technologie- und Dienstleistungsplattform in über 4.000 OPs weltweit eingesetzt wird. Aufgrund der zunehmenden kommerziellen Dynamik auf den Krankenhausmärkten in den USA und der EU sowie der Expansion in neue Regionen und Branchenzweige wurde das Unternehmen mit mehreren Branchenpreisen ausgezeichnet, darunter die Aufnahme in die Fierce 15 innovativsten Unternehmen und den 2024 Deutschen KI-Preis. Das Unternehmen schloss außerdem eine Kapitalbeschaffung in Höhe von 180 Mio. USD ab, um dieses explosive Umsatz- und Gewinnwachstum zu unterstützen. Das Unternehmen geht davon aus, dass sich die Entwicklung bis 2025 fortsetzen wird, wobei der Schwerpunkt auf der Skalierung, dem operativen Einsatz und der weltweiten Expansion liegt.

Anhaltendes Wachstum in den Kerngeschäftsfeldern: Integrierter OP und vernetzte Chirurgie Aufbauend auf seiner etablierten Präsenz in Europa festigte Caresyntax seine Position als Marktführer im Bereich chirurgische Intelligenz und OP-Integrationslösungen mit neuen Geschäftsabschlüssen in Frankreich (Nantes, Lyon), Deutschland (Berlin, Hamburg), Spanien (Teneriffa) und der Schweiz (Fribourg, Morges) sowie der Erweiterung seines bestehenden Netzwerks von Krankenhauspartnern. Zusätzlich zu den kommerziellen Einnahmen erweiterten diese kommerziellen Partnerschaften auch das Caresyntax-Portfolio um Software, Dienstleistungen und Internet of Things (IoT)-Funktionen.

In Nord-, Mittel- und Südamerika setzte Caresyntax die kommerzielle Einführung seiner fortschrittlichen OP-Integration Connected Surgery fort und schloss Verträge mit zwei verschiedenen großen Krankenhaussystemen in Florida sowie mit Krankenhäusern in Mexiko (Mexiko-Stadt, Oaxaca, Campeche) und Chile (Santiago). Der Markt hat großes Interesse an den Vorteilen der vernetzten Chirurgie gezeigt: geringer Platzbedarf, Herstellerneutralität, Kosteneffizienz im Vergleich zur herkömmlichen OP-Integration und Zukunftssicherheit für kontinuierliche Weiterentwicklung und Updates durch eine Cloud-basierte Architektur. Neben der Platzierung neuer Krankenhäuser konzentrierte sich das Unternehmen auch auf die Wertschöpfung und Expansion bei seinen wichtigsten Kunden in den USA und schloss mit Schlüsselkunden wie Universal Health Services (UHS), OSF Healthcare, Ascension Health Alliance und der University of Iowa Erweiterungsverträge für seine Lösungen für OP-Analytik, OP-Planung, videobasierte Bewertung, OP-Workflow und klinische Wertbestimmung ab.

Neues CDaaS-Angebot für MedTech-Partner: rasche Annahme und Übernahme durch die Industrie Einführung auf der J.P. Morgan Healthcare Conference im Januar 2024, Caresyntax hat die Entwicklung und Bereitstellung des Portfolios „Clinical Data as a Service (CDaaS)" für Medizintechnikpartner abgeschlossen. Aufbauend auf der jahrzehntelangen Vordenkerrolle des Chief Medical Informatics Officer des Unternehmens, Dr. Bruce Ramshaw, integrierte das Unternehmen die Methodik seines Teams zur kontinuierlichen Qualitätsverbesserung, fortschrittliche Systemwissenschaft und benutzerfreundliche Dashboard-Analysen in die Caresyntax-Plattform. Zu den wichtigsten Unterscheidungsmerkmalen der Caresyntax-Datenerfassungsplattform gehören Flexibilität (keine strengen Protokolle, IRB oder Patienteneinwilligung), Datengenauigkeit (Datenerfassung, -kuratierung und -bereinigung) und Geschwindigkeit (Daten für die Veröffentlichung innerhalb von Monaten, im Vergleich zu Jahren). Am wichtigsten ist jedoch, dass CDaaS-Angebote auf die bestehende Strategie für klinische Evidenz zugeschnitten werden können, indem sie Studienzentren einbeziehen oder Daten von völlig unterschiedlichen klinischen Standorten sammeln.

Bereits im ersten Jahr auf dem Markt entwickelte sich das Portfolio zu einem Multimillionen-Dollar-Geschäft mit Gewinnraten, die weit über denen traditioneller SaaS-Geschäftsmodelle liegen (Gewinnrate von Caresyntax über 40 %), einem enormen Marktpotenzial (7 neue Partnerschaften wurden im 3. und 4. Quartal unterzeichnet), hervorragenden Kundenbindungsraten (3 bestehende Kunden haben eine Erweiterung oder Verlängerung unterzeichnet) und einem prognostizierten jährlichen Umsatzwachstum von über 100 %. Im Jahr 2024 wurden CDaaS-Daten für 10 Abstracts oder Posterpräsentationen, 2 Präsentationen für Fachgesellschaften, 2 veröffentlichte Manuskripte und 1 Erweiterung der FDA-Indikation verwendet. Caresyntax hat Verträge mit Kunden aus der Medizintechnik in allen chirurgischen Fachgebieten abgeschlossen, wobei das Interesse von Partnern aller Größenordnungen, von Start-ups in der Frühphase bis hin zu multinationalen strategischen Akteuren, besteht.

Nutzung strategischer Kooperationen und wichtiger Partnerschaften Zusätzlich zu seinen Direktkundenaktivitäten hat Caresyntax auch wichtige Partnerschaften aufgebaut, die für steigende Einnahmen und zusätzliche Möglichkeiten für den kommerziellen Erfolg sorgen. Das Unternehmen erweiterte seine Partnerschaft mit D-Scope Technologies, um gemeinsam Datenanalysetools und fortschrittliche Berichtsfunktionen für den Einsatz in öffentlichen, privaten, Veteranen- und Verteidigungskrankenhäusern zu entwickeln. Es ging außerdem eine Partnerschaft mit dem chirurgischen Start-up Qaelon ein, um ein dezentrales Register für reale Daten zu erstellen, mit dem ehrgeizigen Ziel, den Versorgungsstandard für die Erkennung von chirurgischen Leckagen zu aktualisieren. Vor kurzem unterzeichnete das Unternehmen einen ersten Vertrag mit der American Hernia Society, um die Backend-Infrastruktur und die Frontend-Datenvisualisierungsplattform für alle Mitglieder zu erstellen. Diese Partnerschaften bieten vielversprechende Möglichkeiten zur Erweiterung und zum Cross-Selling der Kernkompetenzen der Caresyntax-Plattform in nachgelagerten Bereichen.

Produktinnovation Im Jahr 2024 setzte Caresyntax die Anwendung von KI im Operationssaal fort, um das Gesundheitswesen zu transformieren. Durch die Integration von KI an kritischen Punkten in chirurgischen Arbeitsabläufen half Caresyntax den Kunden, die Effizienz zu steigern, Fehler zu reduzieren und wertvolle Erkenntnisse aus bisher nicht nutzbaren Datenquellen zu gewinnen.

Zur Unterstützung der OP-Planung und des OP-Durchsatzes hat Caresyntax sein Modul Block Marketplace landesweit in 25 Krankenhäusern und 670 Praxen eingeführt. Block Marketplace erkennt proaktiv potenzielle Terminplanungskonflikte und Probleme bei der Ressourcenverfügbarkeit, optimiert die Auslastung, passt sich den Echtzeit-Anforderungen an und dient als Marktplatz für freie OP-Zeiten, wodurch die Auslastung des Operationssaals zur Hauptsendezeit maximiert wird.

Mit der Einführung von „Connected Surgery" führte Caresyntax überwachte Algorithmen für maschinelles Lernen ein, um chirurgische Führungskräfte bei der Steigerung der betrieblichen Effizienz im gesamten OP-Bereich zu unterstützen: Verringerung der Umschlagzeiten, bessere Einhaltung der chirurgischen Sicherheitscheckliste und Ermittlung von Engpässen im Betrieb. Caresyntax hat außerdem ein neues Turn-by-Turn-Anleitungsmodul eingeführt, das klinische Teams bei der Navigation und Vorbereitung auf die verschiedenen Phasen einer Operation unterstützt.

Im Mittelpunkt aller Produktangebote stehen die verschiedenen Datenströme, die aus den unterschiedlichen Systemen des Krankenhauses stammen. In diesem Jahr hat das Unternehmen mehrere neue Funktionen zur Erfassung und Kuratierung verschiedener multimodaler Daten eingeführt, die die Funktionalität der generativen KI und der Large Language Models (LLMs) nutzen. Mit diesen sich weiterentwickelnden Modellen kann das Unternehmen komplexe und variable unstrukturierte Quellen wie chirurgische Notizen und medizinische Aufzeichnungen besser nutzen, um bessere Algorithmen und Produkte zu entwickeln.

Signifikantes Momentum und Fokus auf Datenströme im Jahr 2025 Das Unternehmen freut sich, diesen bedeutenden Schwung aus dem Jahr 2024 mitzunehmen und seinen Wachstumskurs in Amerika, Europa und dem Nahen Osten im Jahr 2025 fortzusetzen. Zusätzlich zu der wachsenden Liste klinischer Standorte ist das Unternehmen besonders erfreut, die Leistungsfähigkeit seiner wachsenden Datenbank mit Daten, die direkt aus der OP-Umgebung stammen, nutzen zu können. Die Caresyntax-Plattform erfasst beispiellose Daten aus dem gesamten chirurgischen Bereich, einschließlich Pfadentscheidungen, Videoaufnahmen im Behandlungsraum, chirurgische und endoskopische Tower Feeds, klinische und finanzielle Ergebnisse, Lieferketten- und Kosteninformationen sowie prä- und postoperative Patienteninformationen. Während das Unternehmen seine Präsenz bei OP-Integrations- und Medizintechnikkunden ausbaut, tragen diese Integrationen dazu bei, den umfangreichsten und differenziertesten Datensatz zu erstellen, der in der chirurgischen Umgebung verfügbar ist. Für das gesamte Jahr 2025 plant das Unternehmen, erhebliche F&E-Kapazitäten in seine firmeneigene Datenanalyse-Engine zu investieren, um einzigartige und neuartige Erkenntnisse für nachgelagerte klinische, administrative, regulatorische und kommerzielle Partner zu gewinnen.

Informationen zu Caresyntax Caresyntax hat es sich zur Aufgabe gemacht, Operationen intelligenter und sicherer zu machen, indem es KI-gestützte Software, Geräte und klinische Dienstleistungen zusammenführt, um Kunden dabei zu helfen, die Operationsergebnisse zu verbessern. Unsere herstellerunabhängige, unternehmensweite chirurgische Intelligenzplattform liefert umsetzbare Erkenntnisse zur Verbesserung der Patientenergebnisse, indem sie mithilfe proprietärer Software und künstlicher Intelligenz (KI) große Mengen an Video-, Audio- und Bildmaterial sowie Gerätedaten, klinische und operative Daten im und um den OP analysiert. Diese Erkenntnisse aus der Praxis können vom Pflegeteam während eines Eingriffs live genutzt werden und sind über den speziellen Telemedizin-Link der Plattform auch für Personen außerhalb des Operationssaals zugänglich. Nach einem Eingriff liefert die Caresyntax-Plattform Erkenntnisse, die Chirurgen dabei helfen, ihre Versorgung zu bewerten und zu verbessern, Krankenhausverwalter chirurgische Ressourcen effizienter nutzen, Medizintechnikunternehmen bessere Produkte entwickeln und Versicherungsunternehmen Risiken verstehen und maßgeschneiderte Policen entwickeln. Mit Hauptsitz in San Francisco (USA) und einer internationalen Niederlassung in Berlin wird die Caresyntax-Software in mehr als 3.000 Operationssälen weltweit eingesetzt und unterstützt OP-Teams bei mehr als drei Millionen Eingriffen pro Jahr. Weitere Informationen finden Sie unter Caresyntax.com

Caresyntax Kontakt: info@caresyntax.com

US Medienkontakt: info@caresyntax.com

Internationaler Medienkontakt: Gargee Kashyap

Senior Marketing Manager

Gargee.kashyap@caresyntax.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2586929/Happy_Holidays_from_everyone_at_Caresyntax___1__pdf.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2586930/Caresyntax_Logo.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/caresyntax-veroffentlicht-hohepunkte-des-jahres-2024-302338635.html

Original-Content von: caresyntax, übermittelt durch news aktuell