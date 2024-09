DREAME INTERNATIONAL (HONGKONG) LIMITED

MOVA präsentiert auf der IFA 2024 sein innovatives Lifestyle-Ökosystem für Verbraucher in Europa

Berlin (ots)

MOVA, eine unabhängige Marke, die von dem Hersteller Dreame Technology unterstützt wird, feiert auf der diesjährigen IFA die Einführung ihrer neuesten Produktlinie und ihres umfassenden Technologie-Ökosystems.

MOVA steht für innovative Lösungen im Bereich Smart Living und verfolgt das Ziel, das tägliche Leben durch erweiterte Möglichkeiten zu bereichern. Die Produkte der Marke vereinen fortschrittliche Technologien mit höchster Qualität und setzen neue Maßstäbe für ein herausragendes Benutzererlebnis. Dank der Ressourcen und Expertise von Dreame profitiert MOVA von bedeutenden Vorteilen in der Technologieentwicklung und Fertigung.

Neue Produktlinie

In diesem Jahr stellt MOVA sein neuestes Produkt, den E30 Ultra, vor - einen leistungsstarken Saugroboter, der mit einer beeindruckenden Leistung von 7.000 Pa kommt (Vormax(TM)-Saugsystem). Er meistert selbst die hartnäckigsten Verschmutzungen - auch in schwer zugänglichen Bereichen: Essenskrümel, Tierhaare & Co. haben keine Chance. Durch das selbstständige Anheben des Wischmopps (10,5 mm) bleiben Teppiche vor Feuchtigkeit geschützt, während gleichzeitig hartnäckige Flecken auf Hartböden behandelt werden. Der E30 Ultra reinigt Teppiche doppelt gründlich: Mit Hilfe der Ultraschall-Teppicherkennung und einer erhöhten Saugkraft bewältigt er jegliche Unreinheiten.

Ein weiteres Highlight ist der M10, ein handlicher Nass- und Trockensauger mit starker Reinigungsleistung. Mit einem Gewicht von nur 0,9 kg bietet der M10 eine kraftvolle Reinigung und sorgt dafür, dass das gesamte Zuhause mühelos sauber bleibt. Das Design ermöglicht eine einfache Handhabung und ein nahtloses Bewegen zwischen verschiedenen Bodenbelägen. Das fortschrittliche 180-Grad-Flachdesign gewährleistet - in Zusammenarbeit mit dem Liquid Locking System - eine anhaltend starke Saugkraft. Diese innovative Technologie verhindert, dass das gebrauchte Wasser zurückfließt, wodurch eine effiziente Reinigung aufrechterhalten wird und gleichzeitig der Motor geschützt bleibt. So kann man während des gesamten Reinigungsprozesses eine optimale Leistung genießen.

Verbesserung des Alltags durch das MOVA Lifestyle-Ökosystem

Das Unternehmen hat weitere Innovationen und Technologien in der Pipeline: MOVA wird nicht nur seine Produktlinie für Robotersauger erweitern, sondern auch neue Produkte im Bereich Nass- und Trockensauger, Robotermäher, Heißluftfritteusen und elektrische Zahnbürsten einführen. Besucher haben die Möglichkeit, diese Produkte am Dreame-Stand hautnah zu erleben.

Die Erweiterung des MOVA-Sortiments ist auf den modernen Haushalt ausgerichtet und bietet praktische Lösungen, bei denen Funktionalität auf Benutzerfreundlichkeit trifft - ohne Kompromisse bei der Qualität einzugehen. Hausbesitzer können sich darauf freuen, ihr Reinigungserlebnis mit zuverlässigen Produkten zu verbessern, die ihren täglichen Reinigungsbedürfnissen gerecht werden.

Besucht uns am Stand Nr. H9-403. Die Innovationen von MOVA werden Ihr tägliches Leben neu definieren.

Über MOVA:

MOVA - Powered by Dreame Technology - ist eine innovative Marke, die Haushaltsgeräte mit smarten Technologien verbindet. Ziel ist es, neue Möglichkeiten zu erkunden und Technologien weiterzuentwickeln, um das Leben der Verbraucher zu revolutionieren. Die Produkte von MOVA ermöglichen eine individuelle Anpassung zur Verbesserung des intelligenten Lebensstils der Nutzer. MOVA möchte vielfältige Wohn-Erlebnisse für alle schaffen und die Menschen dazu ermutigen, ihren eigenen Lebensstil zu entdecken und anzunehmen.

