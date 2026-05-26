E-Zigaretten und Vapes sind ein Einfallstor in die Sucht
Straubing (ots)
E-Zigaretten und Vapes sind kein harmloses Genussmittel mit Lifestyle-Faktor, sondern ein Einfallstor in die Nikotinsucht - gerade für Jugendliche. Studien zeigen: Neuartige Nikotinprodukte sind trotz des Werbeversprechens, "besser" als Zigaretten zu sein, klar gesundheitsschädlich. Sie machen schnell abhängig und ebnen den Einstieg in die klassische Nikotinsucht. Forscher warnen vor mitunter schweren Nebenwirkungen wie Asthma, anderen Lungenerkrankungen, Kopfschmerzen und psychischen Belastungen bis zu Suizidgedanken. Die Dampfwolke ist also alles andere als harmlos.
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