LÖWEN ENTERTAINMENT startet Informationskampagne FREIZEIT-FREIHEIT

Bingen (ots)

LÖWEN ENTERTAINMENT, eines der führenden Glücksspielunternehmen Deutschlands, launcht eine neue Informationskampagne unter dem Titel FREIZEIT-FREIHEIT. Die Homepage der Kampagne ist jetzt unter freizeit-freiheit.de online. Ziel der Kampagne ist es, für ein offenes, tolerantes und liberales Verständnis der individuellen Freizeitgestaltung zu werben.

Auch das Spiel um Geld zählt hier dazu. "Das Spiel um Geld ist eine anthropologische Konstante und gehört für Millionen Menschen in Deutschland selbstverständlich zu ihrer Freizeit. Die Kampagne FREIZEIT-FREIHEIT von LÖWEN ENTERTAINMENT setzt sich für die gesellschaftliche und politische Anerkennung dieser Realität ein - respektvoll, sachlich und selbstbewusst", so Dr. Daniel Henzgen (Geschäftsführer Kommunikation & Compliance bei LÖWEN ENTERTAINMENT).

Die Kampagne wirbt für eine lebensnahe Sichtweise auf die individuelle Freizeitgestaltung und Konsumentscheidungen. Sie stellt Vielfalt, Akzeptanz und Eigenverantwortung in den Mittelpunkt - und letztlich die Verbraucherinnen und Verbraucher. FREIZEIT-FREIHEIT begegnet Mythen mit Fakten wie beispielsweise einem Realitätscheck zum gewerblichen Automatenspiel. Und sie klärt auf, vor welchen Herausforderungen die Gewinnspiel-Branche steht, was Konsumentinnen und Konsumenten von der Politik erwarten und welche Lösungen es gibt.

"Verstehen muss man die individuelle Freizeitgestaltung anderer nicht - sie anzuerkennen, ist jedoch weit mehr als eine Frage des Respekts. Denn jeder Mensch in unserer Gesellschaft hat das Recht, seine Freizeit nach den eigenen Vorstellungen zu gestalten, ohne bevormundet zu werden. Auch dafür steht die Kampagne FREIZEIT-FREIHEIT", sagt Dr. Daniel Henzgen. Er betont: "Spielen ist etwas zutiefst Menschliches. Gute Regulierung erkennt dieses natürliche Spielbedürfnis an und schafft einen Rahmen, der dem Bedürfnis der Konsumentinnen und Konsumenten gerecht wird."

Dies sei aktuell jedoch nicht der Fall. Im gewerblichen Automatenspiel zeige sich vielmehr ein besorgniserregendes Bild: "Illegale Anbieter übernehmen immer mehr Marktanteile. Denn eine fehlgeleitete Regulierung nimmt den Spielgästen das, wonach sie suchen: Spielfreude", so Henzgen. Er fordert, dass wieder zuvorderst der Verbraucher in das Zentrum politischer Entscheidungen rücken müsse. "In der Demokratie ist der Bürger der Souverän - und im Markt der Konsument."

Die Motive der Kampagne zeigen Menschen bei vermeintlich ungewöhnlichen Hobbies: beim Sammeln seltener Briefmarken, beim Skydiven oder dem Angeln im Regen. Die Botschaft: Die Beweggründe hinter diesen Hobbies muss man nicht verstehen - diese Vielfalt und die individuelle Entscheidung muss man hingegen anerkennen.

Über LÖWEN ENTERTAINMENT:

LÖWEN ENTERTAINMENT mit Sitz in Bingen am Rhein entwickelt, produziert und vertreibt Geldspielgeräte, E-Dartgeräte und Geldwechsler. Seit seiner Gründung 1949 steht das Unternehmen für Innovation und Qualität rund um Glücksspiel und Unterhaltung. Heute zählt es zu den führenden Unternehmen der Branche in Deutschland. Unter der Dachmarke NOVOLINE veranstaltet die Unternehmensgruppe virtuelle Automatenspiele. Aus Liebe zum Spiel.

