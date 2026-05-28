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Straubinger Tagblatt

Die meisten Wähler sind immer noch mit guter Politik zu erreichen

Straubing (ots)

Zwischen CDU/CSU, SPD und den Grünen auf der einen Seite und den Abgründen auf der rechten Seite hat sich ein Vakuum aufgetan, wo auch Menschen aus der Mitte der Gesellschaft aus Protest heraus plötzlich nach rechts wegkippen - und das Geraune im Internet tut das Seine dazu, dass das so geschieht. (...) Was also tun? Erkennbar ist auf jeden Fall, dass die bürgerlichen Parteien viel zu wenig in der Sache diskutieren. Ihre vorgetragenen Lösungsvorschläge für Probleme kommen fast immer zuerst aus der Perspektive der vermuteten eigenen Wählerklientel. (...) Im Unterschied zur Katastrophe der Welt des Dritten Reichs, wo eine fanatisierte Bevölkerung zu großen Teilen einem Aufschneider aus Braunau verfiel, sind aber heute immer noch große Teile der Bevölkerung mit guter Politik zu erreichen. Das zeigen die hohen Zustimmungswerte für Hendrik Wüst in Nordrhein-Westfalen oder auch die Beliebtheit von Daniel Günther in Schleswig-Holstein. Die Mitte unserer Gesellschaft lebt!

Pressekontakt:

Straubinger Tagblatt
Ressort Politik/Wirtschaft/Vermischtes
Markus Peherstorfer
Telefon: 09421-940 4441
politik@straubinger-tagblatt.de

Original-Content von: Straubinger Tagblatt, übermittelt durch news aktuell

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