Giovanni Zarrella feiert Sommerparty mit großem Star-Aufgebot

Bereits zum dritten Mal präsentiert Giovanni Zarrella seine Show live aus der Dortmunder Westfalenhalle. Vom Evergreen der 60er-Jahre über aktuelle Sommer-Hits bis hin zum großen Comeback von Dick Brave: Dieser Samstagabend ist absolut hitverdächtig und steckt voller Überraschungen. Die Schlager-Sommerparty mit Giovanni Zarrella läuft am Samstag, 23. August 2025, ab 20.15 Uhr im ZDF. Die Show ist am Sendetag um 20.15 Uhr in Web und App des ZDF verfügbar.

Nach zehn Jahren Pause meldet sich Kult-Rock 'n' Roller Dick Brave bei seinen Fans in Deutschland zurück. Das große Comeback des kanadischen Sängers ist nur eines der musikalischen Highlights des Abends. Da Giovannis Herz nicht nur für die Musik, sondern auch für den Fußball schlägt, hat er auch BVB-Held und Weltmeister Roman Weidenfeller eingeladen.

Disco-Feeling bei der Sommerausgabe der "Giovanni Zarrella Show" im ZDF

Weitere Gäste neben Schlagerlegenden wie Howard Carpendale und Michael Holm sind unter anderem Semino Rossi und Kerstin Ott, einer ihrer wenigen TV-Auftritte in diesem Jahr. Linda Hesse und Julia Lindholm haben sich als neues Duo 2theMoonbeats zusammengefunden und dem Baccara-Klassiker "Yes Sir, I Can Boogie" ein Makeover verpasst. Auch Sarah Engels versprüht mit ihrer frischen Version von ABBAs "Gimme! Gimme! Gimme!" Disco-Feeling der 70er-Jahre. Musik aus den 80ern liefern Ross Antony mit seiner deutschsprachigen Version von "Walking On Sunshine" und Heinz Rudolf Kunze, der das 40-jährige Jubiläum seines Mega-Hits "Dein ist mein ganzes Herz" feiern wird. Ein Ausflug in die 90er-Jahre steht mit Loona und Judith Hildebrandt, der ehemaligen Sängerin der Eurodance-Formation Mr. President, ebenfalls auf dem Programm.

Revolverheld blickt auf 20 Jahre Bandgeschichte zurück, diesmal mit Lead-Sänger Johannes Strate. Er musste seinen geplanten Auftritt in der "Giovanni Zarrella Show" im Februar gesundheitsbedingt absagen und wurde darin kurzfristig von Giovanni ersetzt.

Für das richtige Italo-Sommerfeeling sorgen neben Gastgeber Giovanni Zarrella die italienische Erfolgsformation Ricchi E Poveri und das stimmgewaltige Trio Il Volo. Ein Wiedersehen gibt es in Dortmund mit Henning Krautmacher, Ex-Frontmann der Höhner, der mit Giovanni eine besondere Party-Überraschung vorbereitet hat. Beste Stimmung garantiert das Gute-Laune-Duett von Vincent Gross und Olaf der Flipper: Ihr Song "Drinking Wine Feeling Fine" avancierte sogar in Großbritannien zum Sommerhit des Jahres.

