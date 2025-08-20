PRESSEPORTAL Presseportal Logo

ZDF

ZDF-Programmhinweis
Mittwoch, 20. August 2025, 22.45 Uhr
Die Spur - Fake Rescues: Das Geschäft mit dem Tierleid

Mainz (ots)

Bitte aktualisierten Programmtext beachten:

Die Spur
Fake Rescues: Das Geschäft mit dem Tierleid 

Halb tote Pferde, verletzte Hunde, ein trauriger Anblick auf Social Media – dann die Rettung im Video und ein Aufruf zum Spenden. Was steckt wirklich hinter solchen Tierrettungsvideos? 

Die Autorinnen Caterina Klaeden und Susan Penack haben Videos von selbst ernannten Tierrettern Bild für Bild untersucht. Sie haben Spendenkampagnen durchleuchtet und versucht, herauszufinden, wie es den Tieren aus den Postings wirklich geht.

Ihre Spur führt die Autorinnen zu einem Mann, der ganz groß im Tierretter-Geschäft ist: Ali S. In dramatischen Videos zeigt er sich als Retter verhungernder und verdurstender Pferde. Seine Reichweite nutzt Ali S. vor allem für einen Zweck: um Spenden zu sammeln. Wie arbeitet Ali S., wie wirken seine Videos und was hat es mit den Spendengeldern auf sich? 

Gleichzeitig stoßen die Autorinnen bei ihrer Recherche auf verstörende Bilder von schwer verletzten Tieren. Sie lernen Diana kennen, die das Tierleid in ihrem Feed nur schwer ertragen kann. Sie spendet und stellt fest: Die Betreiber der Accounts werden immer fordernder und beantworten Dianas Fragen nach dem Wohl der Tiere nur ausweichend. 

Die Autorinnen erstellen sich einen Recherche-Account auf Social Media und stoßen auf ähnliche Accounts wie Diana. Sie vergleichen den Content und verfolgen die Spur bis nach Uganda. Dort treffen sie Tierschützer und entdecken mit deren Hinweisen ein Scammer-Netzwerk, das auch in Deutschland um Spenden wirbt.

Mehr unter https://diespur.zdf.de

Pressekontakt:

ZDF-Kommunikation
pressedesk@zdf.de

Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell

