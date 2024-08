EKD - Evangelische Kirche in Deutschland

Preis der Stiftung KiBa 2025

„Kirchen an neue Bedürfnisse anpassen“

Die Stiftung zur Bewahrung kirchlicher Baudenkmäler in Deutschland (Stiftung KiBa) sucht gute Beispiele für eine erweiterte Nutzung von Kirchen. Mit dem „Preis der Stiftung KiBa 2025“ will die von der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) gegründete Stiftung Kirchengemeinden für beispielhafte Entwürfe oder schon umgesetzte Konzepte auszeichnen. „Offene Türen – Perspektiven für Kirchenräume“ lautet der Titel des Preises; Bewerbungen sind ab dem 1. September 2024 möglich.

Damit Kirchen als Orte der Begegnung mit Gott und des öffentlichen Lebens offen und funktional sein können, müssen oft auch baulich neue Wege gegangen werden, heißt es im Ausschreibungstext. Und KiBa-Geschäftsführerin Catharina Hasenclever ergänzt: „Der gesellschaftliche Wandel bringt die Herausforderung mit sich, Kirchengebäude flexibler an neue Bedürfnisse anzupassen. Neben dem selbstverständlichen Gebrauch für den Gottesdienst sollen die Sakralbauten auch für weitere, Gemeinschaft spendende Nutzungen geöffnet werden. So kann die Verantwortung für den Erhalt der Gebäude auf viele Schultern verteilt werden; zugleich wird Kirche in der Mitte der Gesellschaft präsent.“

Berücksichtigt werden nur Konzepte, die die Nutzung einer evangelischen Kirche für den Gottesdienst nicht beeinträchtigen. Sie dürfen nicht älter als fünf Jahre sein. Die drei überzeugendsten Einsendungen erhalten eine zweckgebundene Projektförderung der Stiftung in Höhe von 10.000, 15.000 bzw. 25.000 Euro. Bewerbungen sind unter www.preis-der-stiftung-kiba.de bis zum 28. Februar 2025 möglich. Die Preisverleihung wird am 13. September 2025 im Rahmen des 31. Evangelischen Kirchbautages in Berlin stattfinden.

Die Stiftung zur Bewahrung kirchlicher Baudenkmäler in Deutschland (Stiftung KiBa) ist eine Stiftung der EKD und der evangelischen Landeskirchen. Seit 1999 hat sie Zusagen für Sanierungsvorhaben in Höhe von rund 35,5 Millionen Euro geben können. Rund 3.600 Mitglieder engagieren sich bundesweit im „Förderverein der Stiftung KiBa e. V.“ Weitere Informationen unter www.stiftung-kiba.de.

