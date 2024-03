Stölting Service Group

Auch für die Euro 2024: Dienstleister Stölting sucht 1.000 Mitarbeiter

Gelsenkirchen (ots)

Das Familienunternehmen Stölting Service Group, Gelsenkirchen, braucht personelle Verstärkung, insgesamt werden bundesweit 1.000 Mitarbeiter und Auszubildende gesucht. Das deutschlandweit agierende Unternehmen benötigt zum Beispiel für die Euro 2024 eine Vielzahl von Kräften für den Sicherheitsservice in Stadien.

Da Stölting mit insgesamt 14.400 Mitarbeitern wesentlich in den Bereichen Sicherheit und Reinigung aktiv ist, sucht das Unternehmen bundesweit allein Hunderte Mitarbeiter für Jobs in diesen Arbeitsfeldern.

Darüber hinaus werden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Bereichen Controlling, Empfang, Finanzbuchhaltung, Lohn- und Rechnungswesen gesucht. Auch Servicekräfte für den Einsatz bei Fortuna Düsseldorf, Zugführer und Zugbegleiter werden benötigt.

Gute Aufstiegschancen

Azubis können sich u.a. zum Gebäudereiniger, Kaufmann für Büromanagement oder Fachinformatiker für Systemintegration ausbilden lassen.

Die Firma Stölting wurde 1899 gegründet und ist mit 40 Niederlassungen bundesweit und einem Umsatz von 360 Mio. Euro (2022) einer der führenden Anbieter von Sicherheits-, Gebäude- und Personaldienstleistungen in Deutschland. Leistungsgerechte Bezahlung und gute Aufstiegschancen sind neben der Sicherheit des Arbeitsplatzes selbstverständlich.

Azubis können Kontakt über azubi@stoelting-gruppe.de aufnehmen. Sie werden dann zu ausführlichen Dialogen bei sogenannten "Talent Days" eingeladen. HR-Business Partner Johanna Furche: "Wir nehmen uns richtig viel Zeit, um die jungen Leute kennenzulernen und schaffen dazu auch eine entspannte Atmosphäre."

Alle Jobs finden Interessenten auf www.stoelting-gruppe.de. Kontaktaufnahme per E-Mail über bewerbung@stoelting-gruppe.de. Für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gibt es monatlich einen einheitlichen Onboarding-Prozess, um einen erfolgreichen Start im Unternehmen zu gewährleisten.

Über Stölting:

Die Stölting Service Group, die in diesem Jahr ihr 125. Jubiläum begeht, zählt zu den führenden Anbietern von Serviceleistungen in den Kompetenzfeldern Reinigung, Sicherheit und Personal in Deutschland. Mit 40 Niederlassungen und 14.400 Mitarbeitern bietet das Unternehmen Komplettlösungen in den genannten Bereichen. Erfahrenes Fachpersonal und der Einsatz innovativer Technik sorgen für hohe Kundenzufriedenheit. Werteorientiertes Verhalten gehört zur DNA des Familienunternehmens. Die Stölting Service Group setzt 360 Mio. Euro um (2022).

