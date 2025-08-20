ZDFinfo-Programmänderung
Woche 35/25
Mainz (ots)
Woche 35/25 Samstag, 23.08. Bitte Änderungen beachten: 20.15 RAMA X. - Thailands geheimnisvoller Herrscher Zum König geboren: Skandale und Widerstände Frankreich 2025 Neu: Film von Anne Simoneau – bitte streichen: Damien Fleurette Im Streaming: 23. August 2025, 05.00 Uhr bis 22. August 2031 20.45 RAMA X. - Thailands geheimnisvoller Herrscher An der Macht: Prunk, Protz und Unterdrückung Frankreich 2025 Neu: Film von Anne Simoneau – bitte streichen: Damien Fleurette
Pressekontakt:
ZDF-Kommunikation
pressedesk@zdf.de
Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).
Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell