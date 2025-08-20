PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Storys
Folgen
Keine Story von ZDF mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

ZDF

ZDFinfo-Programmänderung
Woche 35/25

Mainz (ots)

Woche 35/25 
Samstag, 23.08. 

Bitte Änderungen beachten: 

 20.15	 RAMA X. - Thailands geheimnisvoller Herrscher
	 Zum König geboren: Skandale und Widerstände
	 Frankreich 2025
Neu: Film von Anne Simoneau – bitte streichen: Damien Fleurette

Im Streaming: 23. August 2025, 05.00 Uhr bis 22. August 2031 

 20.45	 RAMA X. - Thailands geheimnisvoller Herrscher
	 An der Macht: Prunk, Protz und Unterdrückung
	 Frankreich 2025
Neu: Film von Anne Simoneau – bitte streichen: Damien Fleurette

Pressekontakt:

ZDF-Kommunikation
pressedesk@zdf.de

Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell

Alle Storys
Folgen
Keine Story von ZDF mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Story
Themen in dieser Story
Weitere Storys: ZDF
Weitere Storys: ZDF
Alle Storys Alle
  • 19.08.2025 – 16:38

    ZDF-Programmänderung ab Woche 34/25

    Mainz (ots) - - Woche 34/25 Mi., 20.8. Bitte neuen Ausdruck beachten: 22.45 Die Spur (HD/UT) Fake Rescues: Das Geschäft mit dem Tierleid Film von Caterina Klaeden und Susan Penack Kamera: Jonny Müller-Goldenstedt, Andrea Rumpler Deutschland 2025 (Bitte auch für die Wiederholung um 3.50 Uhr beachten.) Pressekontakt: ...

    mehr
  • 18.08.2025 – 15:35

    ZDF-Programmänderung ab KW 34/25

    Mainz (ots) - ZDF-Programmänderung Woche 34/25 Mo., 18.8. Bitte Programmänderung ab 19.00 Uhr beachten: 19.00 heute 19.19 Wetter (VPS 19.20) 19.20 ZDF spezial (VPS 19.21/HD/UT) Treffen im Weißen Haus – Wie weiter für die Ukraine? Moderation: Shakuntala Banerjee Im Streaming: 18. August 2025, 19.00 Uhr bis 18. August 2027 19.40 WISO-Dokumentation (VPS 19.25) Update überfällig. Wie digital ist die Wirtschaft? (Weiterer Ablauf ab 20.15 Uhr wie vorgesehen.) Woche 35/25 ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren