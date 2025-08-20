Mainz (ots) - ZDF-Programmänderung Woche 34/25 Mo., 18.8. Bitte Programmänderung ab 19.00 Uhr beachten: 19.00 heute 19.19 Wetter (VPS 19.20) 19.20 ZDF spezial (VPS 19.21/HD/UT) Treffen im Weißen Haus – Wie weiter für die Ukraine? Moderation: Shakuntala Banerjee Im Streaming: 18. August 2025, 19.00 Uhr bis 18. August 2027 19.40 WISO-Dokumentation (VPS 19.25) Update überfällig. Wie digital ist die Wirtschaft? (Weiterer Ablauf ab 20.15 Uhr wie vorgesehen.) Woche 35/25 ...

