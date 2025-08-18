ZDF-Programmänderung ab KW 34/25
ZDF-Programmänderung
Woche 34/25
Mo., 18.8.
Bitte Programmänderung ab 19.00 Uhr beachten:
19.00 heute
19.19 Wetter (VPS 19.20)
19.20 ZDF spezial (VPS 19.21/HD/UT)
Treffen im Weißen Haus – Wie weiter für die Ukraine?
Moderation: Shakuntala Banerjee
Im Streaming: 18. August 2025, 19.00 Uhr bis 18. August 2027
19.40 WISO-Dokumentation (VPS 19.25)
Update überfällig. Wie digital ist die Wirtschaft?
(Weiterer Ablauf ab 20.15 Uhr wie vorgesehen.)
Woche 35/25
Sa., 23.8.
Bitte Folgenänderungen beachten:
19.25 Der Bergdoktor
Im Schatten (1)
30.08.2025 Im Schatten (2)
06.09.2025 Lebenswege (1)
13.09.2025 Lebenswege (2)
20.09.2025 Spätfolgen (1)
27.09.2025 Spätfolgen (2)
