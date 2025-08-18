ZDF

ZDF-Programmänderung ab KW 34/25

ZDF-Programmänderung

Woche 34/25

Mo., 18.8.

Bitte Programmänderung ab 19.00 Uhr beachten:

19.00 heute

19.19 Wetter (VPS 19.20)

19.20 ZDF spezial (VPS 19.21/HD/UT)

Treffen im Weißen Haus – Wie weiter für die Ukraine?

Moderation: Shakuntala Banerjee

Im Streaming: 18. August 2025, 19.00 Uhr bis 18. August 2027

19.40 WISO-Dokumentation (VPS 19.25)

Update überfällig. Wie digital ist die Wirtschaft?

(Weiterer Ablauf ab 20.15 Uhr wie vorgesehen.)

Woche 35/25

Sa., 23.8.

Bitte Folgenänderungen beachten:

19.25 Der Bergdoktor

Im Schatten (1)

30.08.2025 Im Schatten (2)

06.09.2025 Lebenswege (1)

13.09.2025 Lebenswege (2)

20.09.2025 Spätfolgen (1)

27.09.2025 Spätfolgen (2)

