PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Storys
Folgen
Keine Story von ZDFinfo mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

ZDFinfo

ZDFinfo Änderungsmitteilung

Mainz (ots)

ZDFinfo Änderungsmitteilung   

Woche 42/25 
Samstag, 11.10. 

Bitte Programmänderungen beachten: 

  6.15	 ZDF-History
	 Alexander der Große - Der Superstar der Antike
	 Deutschland 2018

 	„Terra X: Kolumbus und die wahren Entdecker Amerikas“ entfällt
 7.00	 Judenhass und das Feindbild Israel
	 Islamischer Antisemitismus in Deutschland
	 Deutschland 2022

„Die Zwangsarbeiterin - Nadeshdas langer Weg nach Hause“ entfällt
                                                                               (weiterer Ablauf ab 7.30 Uhr wie vorgesehen)

Sonntag, 12.10. 

Bitte Programmänderungen und neue Beginnzeit beachten: 

 „Judenhass und das Feindbild Israel“ um 6.30 Uhr entfällt

  6.45	 heute-show

  7.15	 Die schwersten Unglücke der DDR
	 Gefährliche Technik vom großen Bruder
	 Deutschland 2016

„ZDF-History: Abzocke im Osten - Die Einheitsverbrecher“ um 7.30 Uhr entfällt

(weiterer Ablauf ab 8.15 Uhr wie vorgesehen) 

Bitte Programmänderungen beachten:

  4.15	 ZDF-History
	 Margot Honecker - Die Bilanz
	 Deutschland 2018

„Das Deutschland-Duell - BRD gegen DDR“ entfällt

                                                                               (weiterer Ablauf ab 4.45 Uhr wie vorgesehen)


Montag, 13.10. 

Bitte Programmänderung beachten: 

  7.00	 ZDF-History
	 Die sieben Weltwunder - Mythos und Wahrheit
	 Deutschland 2020

„Die sieben größten Weltwunder der Antike“ entfällt

(weiterer Ablauf ab 7.30 Uhr wie vorgesehen)


Mittwoch, 15.10. 

Bitte Programmänderung beachten: 

 „Wer ist Andrew Tate?“ entfällt
	 

(weiterer Ablauf ab 6.45 Uhr wie vorgesehen)

Pressekontakt:

ZDF-Kommunikation
pressedesk@zdf.de

Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).

Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell

Alle Storys
Folgen
Keine Story von ZDFinfo mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Story
Themen in dieser Story
Weitere Storys: ZDFinfo
Weitere Storys: ZDFinfo
Alle Storys Alle
  • 08.09.2025 – 15:16

    ZDFinfo Änderungsmitteilung

    Mainz (ots) - Woche 41/25 Samstag, 04.10. Bitte Programmänderung beachten: „Wer ist El Chapo?“ um 7.15 Uhr entfällt (weiterer Ablauf ab 7.30 Uhr wie vorgesehen) Sonntag, 05.10. Bitte Programmänderungen beachten: 7.15 ZDF-History Hitlers Helfer auf der Couch - Der Psychologe von Nürnberg Deutschland 2021 „ZDF-History: Hiroshima - Chronik einer Tragödie“ entfällt 7.45 ZDF-History Krieg der Zeichner Deutschland 2015 (weiterer Ablauf ab 8.15 Uhr wie vorgesehen) ...

    mehr
  • 02.09.2025 – 12:21

    ZDFinfo Änderungsmitteilung

    Mainz (ots) - ZDFinfo Änderungsmitteilung Woche 41/25 Dienstag, 07.10. Bitte Programmänderung beachten: 19.45 auslandsjournal - die doku: 2 Jahre nach dem Hamas-Angriff Israelis und Palästinenser zwischen Trauma und Krieg Israel 2025 „auslandsjournal - die doku: Wiedersehen in Israel - Kriegstrauma und die Hoffnung auf Frieden“ entfällt (weiterer Ablauf ab 20.15 Uhr wie vorgesehen) Pressekontakt: ZDF-Kommunikation pressedesk@zdf.de Folgen Sie uns gerne auch bei ...

    mehr
  • 28.08.2025 – 09:22

    ZDFinfo Änderungsmitteilung

    Mainz (ots) - ZDFinfo Änderungsmitteilung Woche 35/25 Freitag, 29.08. Bitte Programmänderung beachten: 7.45 Die Zwangsarbeiterin - Nadeshdas langer Weg nach Hause Deutschland 2021 „auslandsjournal“ entfällt (weiterer Ablauf ab 8.13 Uhr wie vorgesehen) Pressekontakt: ZDF-Kommunikation pressedesk@zdf.de Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren