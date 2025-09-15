ZDFinfo

ZDFinfo Änderungsmitteilung

Mainz (ots)

ZDFinfo Änderungsmitteilung Woche 42/25 Samstag, 11.10. Bitte Programmänderungen beachten: 6.15 ZDF-History Alexander der Große - Der Superstar der Antike Deutschland 2018 „Terra X: Kolumbus und die wahren Entdecker Amerikas“ entfällt 7.00 Judenhass und das Feindbild Israel Islamischer Antisemitismus in Deutschland Deutschland 2022 „Die Zwangsarbeiterin - Nadeshdas langer Weg nach Hause“ entfällt (weiterer Ablauf ab 7.30 Uhr wie vorgesehen) Sonntag, 12.10. Bitte Programmänderungen und neue Beginnzeit beachten: „Judenhass und das Feindbild Israel“ um 6.30 Uhr entfällt 6.45 heute-show 7.15 Die schwersten Unglücke der DDR Gefährliche Technik vom großen Bruder Deutschland 2016 „ZDF-History: Abzocke im Osten - Die Einheitsverbrecher“ um 7.30 Uhr entfällt (weiterer Ablauf ab 8.15 Uhr wie vorgesehen) Bitte Programmänderungen beachten: 4.15 ZDF-History Margot Honecker - Die Bilanz Deutschland 2018 „Das Deutschland-Duell - BRD gegen DDR“ entfällt (weiterer Ablauf ab 4.45 Uhr wie vorgesehen) Montag, 13.10. Bitte Programmänderung beachten: 7.00 ZDF-History Die sieben Weltwunder - Mythos und Wahrheit Deutschland 2020 „Die sieben größten Weltwunder der Antike“ entfällt (weiterer Ablauf ab 7.30 Uhr wie vorgesehen) Mittwoch, 15.10. Bitte Programmänderung beachten: „Wer ist Andrew Tate?“ entfällt (weiterer Ablauf ab 6.45 Uhr wie vorgesehen)

Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell