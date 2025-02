Living Haus

Emotional, zielgruppengerecht, kommunikationsstark

Living Haus bekommt German Design Award für Rebranding

Schlüchtern (ots)

Doppelte Auszeichnung für Living Haus! Mit gleich zwei Siegen beim German Design Award setzt das Unternehmen neue Maßstäbe in Design und Innovation. Diese Auszeichnung bestätigt: Living Haus gestaltet die Zukunft des Wohnens - visionär, funktional und ästhetisch auf höchstem Niveau.

Living Haus, der Experte für Selbstverwirklichung im Hausbau, wird mit dem renommierten German Design Award 2025 ausgezeichnet. Gleich zweimal konnte die Fertighausmarke im Bereich Excellent Communications Design überzeugen: Corporate Identity und Online Publications. Die Ehrung unterstreicht die Transformation der Marke als mutig, nahbar und trendbewusst.

Ein Rebranding, das neue Maßstäbe setzt

Mit dem Rebranding hat sich Living Haus nicht nur ein frisches, modernes Erscheinungsbild gegeben, sondern auch seine Markenwerte und -kommunikation geschärft. Die Fertighausmarke positioniert sich klar als Partner für alle, die mehr als nur ein Haus bauen wollen: ein Zuhause, das genau zu ihnen passt. Unter dem Claim "Leb dich Haus" wurden die Unternehmensphilosophie und das Design konsequent transformiert. Das bedeutet:

Kommunikation auf Augenhöhe mit der Zielgruppe

Identifikationspotenzial durch menschenzentrierte Bildwelt

Zeitgemäße, authentische Farben und Darstellungen

Progressiver Mobile-First-Ansatz mit relevantem, "snackable" Content

Das Rebranding verkörpert die Marke in einzigartiger Weise, wie auch die Jury des German Design Awards bestätigt: "Die visuelle Transformation von "Living Haus" legt den Fokus auf Individualität und Selbstverwirklichung. Mit einem neuen Markenclaim und einer überarbeiteten visuellen Identität unterstützt das Unternehmen Bauherr*innen dabei, sich authentisch auszudrücken. Die gut durchdachte Integration von Logo, Schrift und Farbpalette schafft eine kohärente Markenpräsenz."

Digitale Hauskataloge: Der Hausbau der Zukunft

Neben dem Corporate Design hat auch die digitale Transformation von Living Haus die Jury überzeugt. Die neuen Online-Hauskataloge setzen neue Maßstäbe in der Branche: interaktiv, intuitiv bedienbar und voller inspirierender Inhalte. Statt statischer PDFs erleben Baufamilien ihre Wohnträume jetzt digital auf einem neuen Level. Dank smarter Filterfunktionen, 360-Grad-Ansichten sowie audiovisuellen Inhalten wird der Weg zum eigenen Zuhause einfacher und erlebbarer als je zuvor.

Die transformierten Hauskataloge überzeugen die Jury ebenso wie das gesamte Rebranding: "Die Transformation von Katalogen in eine innovative digitale Plattform schafft ein interaktives Erlebnis, das Bauinteressierte spielerisch anzieht. Die ansprechende Programmierung und subtilen Effekte bieten eine einzigartige Verbindung von Information und Unterhaltung. "Digitale Hauskataloge von Living Haus" setzt neue Maßstäbe im Bereich der Online-Publikationen durch ihre kreative Umsetzung und den gamifizierten Ansatz."

Ein Gewinn für die Baufamilien

Die Auszeichnungen unterstreichen, dass Living Haus nicht nur optisch neue Akzente setzt, sondern auch inhaltlich echte Mehrwerte schafft. Peter Hofmann, Geschäftsführer von Living Haus, betont: "Unser Ziel war es, eine Marke zu schaffen, die unsere Baufamilien inspiriert und ihnen Orientierung gibt. Der German Design Award zeigt, dass wir Innovatoren in unserer Branche sind. Denn das Wichtigste ist: Unsere Baufamilien profitieren von diesem Rebranding - mit einer Marke, die sie versteht, und mit digitalen Tools, die sie wirklich weiterbringen."

Über den German Design Award

Der German Design Award ist einer der angesehensten Designpreise weltweit. Er zeichnet herausragende Projekte aus, die durch wegweisendes Design und innovative Kommunikation begeistern. Die Jury besteht aus renommierten Experten aus Design, Architektur und Markenkommunikation.

Sie möchten sich von der Markentransformation überzeugen? Dann besuchen Sie unsere Website: https://www.livinghaus.de/

Des Weiteren finden Sie hier unsere digitalen Hauskataloge: https://www.livinghaus.de/fertighaeuser

Über Living Haus

Leb dich Haus! Weil Zuhause mehr ist als vier Wände und ein Dach, bietet der hessische Ausbauhausspezialist Living Haus seinen Baufamilien mehr. Mit einem in der Branche beispiellosen Servicepaket von einer einzigartigen App, mit der die Baufamilien ihr Bauprojekt digital steuern können, bis hin zur praktischen Unterstützung beim Ausbau gibt Living Haus seinen Baufamilien die Sicherheit, dass ihr Hausbau zweifelsfrei gelingt. Dafür hat Living Haus ein Netz aus Experten aufgespannt - angefangen von der Hausberatung über die Finanzierungsberatung, Hilfe bei der Grundstückssuche bis hin zu einzigartigen Angeboten wie dem Zuhause-Paket, in dem alles für den Ausbau drin ist, und dem Profi-Ausbau-Coaching im eigenen Haus durch die DIY Academy. Mit der großen Auswahl aus Hunderten von vorgedachten und vielfältig anpassbaren Hausvarianten und Grundrissen verwirklichen Baufamilien mit Living Haus ihre Vorstellungen von ihrem neuen Zuhause. Dabei bauen sie auf Qualität made in Germany, denn alle Living Häuser werden ausschließlich im Hausbauwerk in Hessen gefertigt. Living Haus, mit Sitz in Schlüchtern, ist mit rund 20 Musterhäusern, Vertriebsbüros und digitalen Angeboten in ganz Deutschland vertreten.

Mehr Informationen: livinghaus.de

