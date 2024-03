Shore

SHORE verwandelt das Home Entertainment mit der weltweiten Einführung des ROLATV Laser TV-Kabinetts

Sydney, 21. März 2024 (ots/PRNewswire)

Am 15. März 2024 kündigte Shore( www.shorelivings.com), eine High-End-Marke aus Australien, die weltweite Markteinführung ihrer ROLATV-Reihe an. Es handelt sich um eine elektrische Laser-TV-Konsole mit einem ausfahrbaren Bildschirm. Diese Modellreihe macht sich die Idee zu eigen, das Wohnzimmer „vom Fernsehgerät zu befreien": Sie hebt die räumlichen Beschränkungen herkömmlicher Fernsehgeräte auf, und die Benutzer können ihre Unterhaltungsräume individuell gestalten. Mit ihrem lebendigen, großen Bildschirm und intelligenter Technologie bieten diese Geräte ein Kinoerlebnis, das für Familien in aller Welt das Home Entertainment revolutioniert.

Das Shore ROLATV (bit.ly/ROLATVSet) besitzt eine am Boden angebrachte, ausfahrbare Leinwand, eine Massivholz-Konsole und einen Ultra-Short-Throw-Projektor. Der sehr kurze Projektionsabstand ist auf die ständig veränderlichen Lebensgewohnheiten der Kunden ausgerichtet. Die wichtigsten Merkmale dieses Gerätes:

Mit der One-Touch-Fernbedienung lassen sich Leinwand und Projektor ein- und ausfahren. So kann der Benutzer seine Home-Entertainment-Einrichtung anpassen, ohne die Möbel umzustellen.

lassen sich Leinwand und Projektor ein- und ausfahren. So kann der Benutzer seine Home-Entertainment-Einrichtung anpassen, ohne die Möbel umzustellen. Eine große Projektionsfläche überschreitet die Grenzen herkömmlicher Bildschirme und bietet ein eindringliches, intensives Seherlebnis.

überschreitet die Grenzen herkömmlicher Bildschirme und bietet ein eindringliches, intensives Seherlebnis. Einfache und flexible Installation dank der dreiteiligen Ausführung . Das vereinfacht die Einrichtung, und das Gerät lässt sich leicht fortbewegen und überall installieren.

. Das vereinfacht die Einrichtung, und das Gerät lässt sich leicht fortbewegen und überall installieren. Schlankes, integriertes Design mit integrierten Räumen für Kabel und zum Verstauen von Mediengeräten, damit die Kabel stets gut organisiert und Ihre Unterhaltungsgeräte elegant aufbewahrt sind. Außerdem verfügt das Gerät über eine Belüftung und schalldurchlässige Materialien zum einfachen Unterbringen von Geräten und Lautsprechern.

mit integrierten Räumen für Kabel und zum Verstauen von Mediengeräten, damit die Kabel stets gut organisiert und Ihre Unterhaltungsgeräte elegant aufbewahrt sind. Außerdem verfügt das Gerät über eine Belüftung und schalldurchlässige Materialien zum einfachen Unterbringen von Geräten und Lautsprechern. Der Bildschirm arbeitet mit diffuser Reflexion, was die Netzhaut des Benutzers schützt und der Ermüdung der Augen vorbeugt.

Darüber hinaus bietet Shore ROLATV maßgeschneiderte Produkte und Leistungen der „In-Store Experience". In vielen Städten rund um die Welt haben wir „Offline Experience"-Stellen eingerichtet, die den Kunden reale und intuitive Erlebnisse mit unseren Erzeugnissen bieten.

Informationen zu Shore:

Shore ist ein innovatives Unternehmen aus Australien und hat sich auf die Integration von audiovisuellen Geräten und Einrichtungsgegenständen spezialisiert. Die Firma hat es sich zur Aufgabe gemacht, Kunst und Funktionalität in Einrichtungen und Serviceleistungen zu vereinen und so die individuellen Bedürfnisse der Nutzer in ihren Wohn- und Freizeiträumen weltweit zu erfüllen.

