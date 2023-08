MediCare Personalmanagement

MediCare Personalmanagement geht neue Wege

Nürnberg (ots)

MediCare Personalmanagement wird zu einer eigenständigen Tochterfirma der BKM Management & Solutions GmbH. Das Unternehmen aus Nürnberg setzt mit seiner Eigenständigkeit einen neuen Meilenstein in seiner Geschichte und stellt die Weichen auf Vergrößerung.

Zeit für den nächsten Schritt - MediSense

Als Partner zahlreicher Kliniken wissen die Experten genau, wie sich der Personalengpass überwinden lässt. "Durch den intensiven Austausch mit Pflegedirektoren, Geschäftsführungen sowie Einrichtungsleitungen können wir genau definieren, wo das Problem liegt und es gezielt mit unserem engagierten, qualifizierten Team angehen. In diesem Sinne danken wir unseren Kunden sowie Pfleger/-innen für die konstant gute Kommunikation und die Feedbacks."

Denn durch diese Basis steht MediCare nun vor einer weiteren Transformation: mit MediSense - die neue Marke für die Vermittlung von leitendem Pflegepersonal sowie Ärzten. Das Konzept liegt nah am pflegerischen Puls der Zeit. Fair für alle und immer mit ganzheitlichem Blick auf den medizinischen Bereich, um der angeschlagenen Branche endlich wieder Stabilität zu verleihen.

Vereinigung einzigartiger Konzepte

Gegenüber konkurrierenden Personaldienstleistern beweisen die Gründer Artur Blattner und Selma Kiremisti von MediCare schon von Anfang an, dass sie ein neuartiges und erfolgreiches Konzept auf die Beine gestellt haben.

"Für MediCare schaffen wir mit MediSense eine noch bessere Ausrichtung im Pflegesektor und setzen an zu einer starken Weiterentwicklung, wie wir sie bereits mit InCareer (ehemals Power Personal) durchlebt haben."

Vereint unter dem Dachunternehmen der BKM Management und Solutions GmbH stehen sich die beiden Tochterfirmen gleichwertig gegenüber. Während MediCare den Pflegesektor abdeckt, konzentriert sich InCareer auf die Überlassung von Mitarbeitern in Industrie, Handwerk, kaufmännischem Bereich sowie Engineering. Ein attraktives Modell für Arbeitnehmer, die faire Jobgestaltung in allen Belangen wünschen und für Arbeitgeber, die endlich den Personalengpass in ihrem Unternehmen in den Griff bekommen wollen.

