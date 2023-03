Mitteldeutsche Zeitung

Mitteldeutsche Zeitung zu Peek & Cloppenburg

Halle/MZ (ots)

Diese Zeiten sind lange vorbei. Heute brauchen immer weniger Kunden stationäre Geschäfte, die Polohemden in mehreren Dutzend Variationen offerieren - von preiswert bis Lacoste und darüber hinaus. Gesucht und gefunden wird heute im Internet. Hinzukommt, dass das mittlere Preissegment, in dem P&C stark war, zermalmt wird. Die Kundschaft sucht das Extreme. Entweder total billig wie bei Primark, Zara oder H&M, oder der pure Luxus von Gucci, Prada und Co. Weil die Mitte für Mittelmäßigkeit steht.

