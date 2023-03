Mitteldeutsche Zeitung

Mitteldeutsche Zeitung zu Finnland/Nato

Halle/MZ (ots)

Marin und Stoltenberg haben Geschichte geschrieben, mit Wirkungen weit über ihre eigenen Amtszeiten hinaus. Leider gibt es immer noch Zickereien in der Türkei und in Ungarn rund um die Aufnahme Finnlands und Schwedens. Bis zum nächsten Nato-Gipfel am 11. Juli hat das Bündnis hoffentlich für alles eine Lösung. Dennoch würde die Norderweiterung einen Schlag auf den globalen Gong bringen. Sie markiert eine peinliche Niederlage Wladimir Putins. Die Finnen und die Schweden verschieben nicht nur die militärische Tektonik in Europa. Sie setzen auch moralisch ein Fragezeichen hinter die von Tag zu Tag schwerer erklärbare Linie jener Staaten, die unabhängig von allen russischen Aggressionen und Grausamkeiten noch immer den Grundsatz der Neutralität vor sich her tragen.

