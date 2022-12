Wort & Bild Verlag - Gesundheitsmeldungen

"Mein Mittel ist die Reduktion"

Schauspieler Peter Kurth im Interview mit dem "Senioren Ratgeber"

Baierbrunn (ots)

Für seine Rolle als ALS-kranker Boxer in "Herbert" gewann er den Deutschen Filmpreis, für den Film "In den Gängen" machte er den Gabelstaplerschein: Der Schauspieler Peter Kurth erzählt im Interview mit dem Apothekenmagazin "Senioren Ratgeber" über ein Leben, das die Schauspielerei prägt. Schon als Kind verbrachte er jeden Sonntag im Kino. Sein Motto: Weniger ist mehr. "Jeder Spieler überlegt: Welches Mittel passt zu meiner Persönlichkeit, um Geschichten zu erzählen?", so Peter Kurth. "Mir wurde mit den Jahren immer klarer: Mein Mittel ist die Reduktion. Meine Leitfrage ist: Wie kann ich mit dem geringstmöglichen Aufwand so kräftig wie möglich agieren und erzählen?"

Übers Altwerden denkt der 65-Jährige noch nicht viel nach: "Gott sei Dank habe ich noch keine beeinträchtigenden Zipperlein. Natürlich merkt man das Alter irgendwann, wenn man die 65 überschritten hat. Mich damit zu beschäftigen, hebe ich mir auf, bis mir was fehlt. Jetzt brauche ich meine Kraft für anderes und genieße das Leben." Anderes, das heißt zum Beispiel nie aufhören, zu lernen: Gerade möchte er sein Englisch verbessern und spielt wieder Klarinette - und hat eine klare Antwort auf die Frage, was er an sich mag und was nicht: "alles".

Das komplette Interview mit Peter Kurth lesen Sie in der aktuellen Ausgabe des "Senioren Ratgebers". Diese Meldung ist nur mit Quellenangabe zur Veröffentlichung frei. Das Apothekenmagazin "Senioren Ratgeber" 12/2022 liegt aktuell in den meisten Apotheken aus. Viele weitere interessante Gesundheits-News gibt es unter www.senioren-ratgeber.de sowie auf Facebook.

Original-Content von: Wort & Bild Verlag - Gesundheitsmeldungen, übermittelt durch news aktuell