Mitteldeutsche Zeitung zu Verbrennern/FDP

Halle/MZ (ots)

Das Signal, das nun von der Verzögerung ausgeht, ist fatal: Es wirkt so, als ob es die Autonation Deutschland doch nicht so ernst mit den Klimazielen meint. Schlimmer noch: Sogar der europäische Green Deal könnte infolgedessen entkernt werden. Dann gerät auch das 1,5-Grad-Ziel in weite Ferne.

