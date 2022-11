SAT.1

3,94 Millionen Zuschauer:innen sehen das "The Taste"-Finale in SAT.1

Jari aus #TeamRaue gewinnt

Bild-Infos

Download

Unterföhring (ots)

Mit gebratenem Rehrücken, zweierlei Kirschen, Wildjus, Pilzcreme und Wildgewürzcrunch kocht sich Jari (35) zum "The Taste"-Sieger. Der Küchenchef aus Konstanz gewinnt 50.000 Euro sowie sein eigenes Kochbuch*. Team-Coach Tim Raue freut sich über seinen zweiten Titel in Folge bei "The Taste": "Jari hat Außergewöhnliches geleistet und kann sich jetzt dafür feiern lassen!" Jari blickt glücklich zurück: "Die ganze Reise hat mir unfassbar Spaß gemacht. Sich selbst herauszufordern und an seine Grenze zu treiben, ist intensiv und stressig, aber auf die positivste Art und Weise."

Kleine Löffel, großer Erfolg: 3,94 Millionen Zuschauer:innen (Nettoreichweite ab 3 Jahre) erleben am Mittwochabend das "The Taste"-Finale. Bei den jungen Zuschauer:innen (Z. 14-49 J.) erreicht das Finale 14,1 Prozent Marktanteil und ist damit das beste "The Taste"-Finale aller Zeiten in dieser Zielgruppe.

Appetit auf mehr? Im ersten Halbjahr 2023 gibt es zum ersten Mal den süßen Ableger "The sweet Taste". Und natürlich kommt 2023 "The Taste" wieder in SAT.1.

Basis: Marktstandard TV

Quelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE | Seven.One Entertainment Group | Business Intelligence; Erstellt: 17.11.2022 (vorläufig gewichtet)

* Das Siegerkochbuch "The Taste 2022 - Die besten Rezepte aus Deutschlands größter Kochshow" erscheint im Tre Torri Verlag und ist ab sofort im Handel erhältlich (ISBN: 978-3-96033-153-7).

Original-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuell