SAT.1

2 Millionen Zuschauer im Schnitt! "Die Landarztpraxis" endet erfolgreich in SAT.1 und kommt im Sommer 2024 mit neuen Folgen zurück

Unterföhring (ots)

Starke Quoten für das dramatische Finale am Schliersee: Die erste Staffel der neuen SAT.1-Vorabendserie "Die Landarztpraxis" geht mit sehr guten 5,4 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 59-Jährigen zu Ende. Die Fans sahen, wie Dr. Sarah König (Caroline Frier) beim Picknick vom Unfall ihrer großen Liebe Dr. Fabian Kroiß (Oliver Franck) erfuhr - Fortsetzung folgt...

SAT.1-Senderchef Marc Rasmus: ",Die Landarztpraxis' erzählt eine starke Familiengeschichte mit Herz, und die dynamische Entwicklung und das große Zuschauerinteresse zeigen, dass wir mit dieser Art deutscher Fiction am Vorabend auf dem richtigen Weg sind. Wir konnten uns in allen Zielgruppen steigern und erreichen mit ,Die Landarztpraxis' einen um 60 Prozent höheren Marktanteil im Vergleich zum Slot-Schnitt in der SAT.1-Senderzielgruppe der 14- bis 59-jährigen Zuschauer. Dazu kommt der Erfolg im Schulterschluss mit Joyn, wo die Serie zu den beliebtesten Programmen der vergangenen drei Monate gehört."

Durchschnittlich erreicht die erste Staffel "Die Landarztpraxis" 5,0 Prozent Marktanteil (Z. 14-59 J.) und 2,01 Millionen Zuschauer (Nettoreichweite ab 3 J.).

2024 drehen SAT.1 und Joyn 80 neue Folgen "Die Landarztpraxis" - natürlich mit Hauptdarstellerin Caroline Frier als Dr. Sarah König, aber auch mit neuen Hauptfiguren. Die zweite Staffel "Die Landarztpraxis" startet im Sommer 2024.

Ab heute, 11. Januar, zeigt SAT.1 täglich um 19 Uhr die neue Vorabend-Serie "Das Küstenrevier" mit Till Demtrøder.

Alle Folgen von "Die Landarztpraxis" sind auf www.joyn.de verfügbar. Produziert wird die Serie von filmpool entertainment.

Basis: Marktstandard TV

Quelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE | ProSiebenSat.1 TV Deutschland | Business Intelligence

Erstellt: 11.01.2024 (vorläufig gewichtet: 8.-10.01.2023)

Original-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuell