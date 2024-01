SAT.1

Meer, Strand und Verbrechen: Till Demtrøder ermittelt als Kriminalhauptkommissar Harry Stein ab Donnerstag in der neuen SAT.1- Vorabendserie "Das Küstenrevier"

Unterföhring (ots)

8. Januar 2024. Feiner Sandstrand. Traumhafte Buchten. Inselidylle. Kriminalhauptkommissar Harry Stein (Till Demtrøder) arbeitet da, wo andere gerne Urlaub machen: im Ostseestädtchen Küstritz auf Rügen. Doch sein Leben ist nicht so malerisch wie die Idylle, in der er lebt. Kriminalhauptkommissar Harry Stein kämpft in der neuen SAT.1-Vorabendserie "Das Küstenrevier" gemeinsam mit seiner Tochter Hanna (Vanessa Eckart) gegen das Verbrechen an der Ostseeküste. Was Harry nicht weiß, seine Tochter hat ein düsteres Geheimnis, das ihre Familie und das gesamte Städtchen in Gefahr bringt ... SAT.1 zeigt 80 Folgen "Das Küstenrevier" ab Donnerstag, 11. Januar 2024, täglich um 19 Uhr von Montag bis Freitag.

TillDemtrøder über seine Rolle "Harry Stein": "Harry ist ein echtes Nordlicht mit dem richtigen Bauchgefühl. Dieses Rollenprofil mochte ich von Anfang an und hat mich überzeugt, in diese Rolle des Küstenkommissars zu schlüpfen. Bei ,meinem' Harry sollen sich die Menschen sicher fühlen und sich anlehnen wollen. Wenn diese Emotion vor dem Fernseher eintritt, habe ich als Schauspieler alles richtig gemacht!"

SAT.1-Chef Marc Rasmus: "Unsere Serie ,Die Landarztpraxis' ist ein toller Erfolg für SAT.1 und Joyn. Auch im neuen Jahr setzen wir am SAT.1-Vorabend auf lokale Fiction und freuen uns auf ,Das Küstenrevier' um Hauptdarsteller Till Demtrøder."

"Das Küstenrevier" - Die neue Vorabendserie ab Donnerstag, 11. Januar 2024, montags bis freitags um 19:00 Uhr in SAT.1 und auf Joyn.

Pyjama Pictures produziert 80 Folgen von "Das Küstenrevier".

Original-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuell