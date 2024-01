SAT.1

Viel Tortenliebe zum Valentinstag: "Das große Promibacken" versüßt ab 14. Februar den Mittwoch in SAT.1 und schon eine Woche vorher auf Joyn

Unterföhring (ots)

Tortenliebe liegt in der Luft! Acht Promis stellen sich ab dem Valentinstag, 14. Februar 2024, immer mittwochs um 20:15 Uhr in SAT.1 in "Das große Promibacken" der süßesten Herausforderung im deutschen TV: Schauspielerin Susan Sideropoulos, Comedian Simon Gosejohann, Moderatorin Madita van Hülsen, Schauspieler Raúl Richter, TV-Kommissarin Alexandra Rietz, Entertainer Julian F.M. Stoeckel, Moderatorin Panagiota Petridou und Leichtathlet Mathias Mester backen in Deutschlands einziger Promi-Tortenshow um den Goldenen Cupcake und 10.000 Euro für den guten Zweck. Wer punktet mit seinen Kreationen bei Deutschlands Motivtorten-Königin Bettina Schliephake-Burchardt? Wer überzeugt mit seinem Gebäck den mehrfachen Patissier des Jahres, Christian Hümbs? Wer übertrifft die Konkurrenz in Geschmack, Optik und Präzision und sahnt die meisten Punkte der Jury ab? Moderiert wird "Das große Promibacken" von Enie van der Meiklokjes. Joyn, die Streaming-Plattform der ProSiebenSat.1 Media SE, zeigt "Das große Promibacken" bereits eine Woche vor TV-Ausstrahlung ab dem 7. Februar immer mittwochs.

"Ich kenne das Business, bin kameraerfahren. Hinzu kommt: Ich hab' in meinem Leben noch nie einen Kuchen gebacken", stapelt Susan Sideropoulos vor Start der Show tief. Auch Panagiota Petridou hält den Ball zunächst flach: "Ich bin ein Improvisationskünstler. Nur habe ich gelernt: Beim Backen interessiert das keinen." Simon Gosejohann träumt von seiner ganz eigenen Heldenreise: "Wir wollen ja diese Heldengeschichten sehen. Dass jemand von ganz unten, wo ich mich de facto gerade bewege, nach ganz oben an die Spitze rised to the top!". Im Gegensatz zu ihren Konkurrenten tritt Madita van Hülsen selbstbewusst in den Wettbewerb und erklärt: "Ich will gewinnen!".

"Das große Promibacken", achte Staffel, sechs Folgen, produziert von Tower Productions - ab Mittwoch, 7. Februar auf Joyn und ab 14. Februar 2024, um 20:15 Uhr in SAT.1

