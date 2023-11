Holiday On Ice

"No Limits" - Eine Show, die alle Grenzen sprengt!

Tour-Start der neuen und rasanten HOLIDAY ON ICE-Show zum 80-jährigen Jubiläum

MANUSKRIPT MIT O-TÖNEN

Anmoderation:

Winter 1943 in einem Hotel in Ohio. Eine kleine Eislauftruppe stellt auf einer winzigen Bühne eine Eisrevue auf die Beine. Was damals keiner ahnen konnte: Mit über 330 Millionen Zuschauern ist HolidAy on Ice heute die erfolgreichste Eis-Show aller Zeiten. Zum 80-jährigen Jubiläum in diesem Jahr hat sich das Kreativ-Team etwas ganz Besonderes einfallen lassen: Die neue, spektakuläre Show "No Limits". Diese Woche beginnt für das internationale Ensemble die große Deutschland-Tour. Bis Mitte April ist die neue und spektakuläre Eis-Show dann in insgesamt 20 Städten zu sehen. Die neue Produktion vereint atemberaubende Stunts, beeindruckende Choreografien und modernste Technik mit traditionellen HOLIDAY ON ICE-Elementen. Sie ist nicht nur rasant und revolutionär, "No Limits" sprengt auch - wie der Name schon sagt - alle Grenzen. Produzent Peter O'Keeffe:

O-Ton Peter O'Keeffe:

Really we want to use this year to thank our audiences. We want to focus on giving our audiences something back. I would like our audiences to leave the auditorium with a smile on their face, and I would like them to leave with some warmth in their heart. So that balance between an emotional, impressive approach, but also a genuine enjoyment which makes people smile. And I think that fits with our idea. We're talking about celebrating, we're talking about 80 years. We're talking about delivering very much an upbeat experience for our audiences. (0:32)

Übersetzt:

Wir möchten uns bei unserem Publikum bedanken und wir möchten unseren Zuschauern etwas zurückgeben. Ich möchte, dass unsere Zuschauer den Saal mit einem Lächeln im Gesicht verlassen, und ich möchte, dass sie mit einem Glücksgefühl nach Hause gehen. Es geht also um die Balance zwischen einer emotionalen, beeindruckenden Story, aber auch um echtes Vergnügen, das die Menschen zum Lächeln bringt. Und ich denke, das passt zu unserer Idee. Wir wollen unsere 80 Jahre feiern. Wir wollen unseren Zuschauern vor allem ein fröhliches Erlebnis bescheren.

"No Limits" ist eine abenteuerliche Lovestory. Die Protagonisten nehmen das Publikum mit auf eine fesselnde Reise durch neue und unvergessliche Welten, in denen alles möglich scheint. Das spielerische Abenteuer zwischen Fantasie und Realität begeistert auch Sängerin Vanessa Mai, die in sieben Städten bei einzelnen Terminen als Gaststar dabei sein wird:

O-Ton Vanessa Mai:

Ich verbinde mit HOLIDAY ON ICE schon auch meine Kindheit. Mich hat das auch als Kind immer schon fasziniert. Und ich bin halt wirklich ein absolutes Showgirl. Ich liebe alles, was mit großen Shows und mit großen Emotionen zu tun hat, und das spiegelt halt HOLIDAY ON ICE total wieder. (0:13)

Die Vorfreude auf die Show "No Limits" ist groß. Klar, dass sich die Sängerin für ihren Gastrauftritt etwas ganz Besonderes hat einfallen lassen:

O-Ton Vanessa Mai:

Die Zuschauer erwartet bei den Shows mit mir zwei Songs, die man, denke ich, auf jeden Fall kennen könnte, und wenn nicht, hoffe ich natürlich, dass ich die Leute begeistern kann. Wir singen einmal 'Regenbogen' in einer sehr besonderen Version. Wir fangen langsam an und gehen dann richtig ab, und 'Ich sterb für Dich', einer meiner größten Hits, die ich habe, und auch das in einer sehr, sehr - wie soll ich sagen - feurigen Version. Also bei mir ist still sitzen nicht wirklich lange angesagt. Deswegen, es wird echt eine Party! Also die Leute müssen sich schon darauf einstellen, dass ich so ein paar Mal die Hände brauche, zum Klatschen und zum Feiern. (0:31)

Auch die Österreicherin Celina Posch ist Teil von "No Limits". Sie ist eine von zwei deutschsprachigen Ensemble-Mitgliedern und gehört seit vier Jahren zur HOLIDAY ON ICE-Familie. Die 23-Jährige kann es kaum erwarten, dass es endlich losgeht:

O-Ton Celina Posch:

Eine neue Show zu lernen ist immer sehr aufregend, und dass es dieses Mal nicht nur eine ganz neue Show ist, sondern diese auch auf das 80-jährige Jubiläum von HOLIDAY ON ICE fällt, ist natürlich etwas ganz Besonderes. Und es ist mir eine große Ehre, dabei sein zu dürfen. (0:16)

Auch der in Mannheim geborenen Marius Grimm ist seit 2020 Teil des internationalen Ensembles. Die Begeisterung des 24-Jährigen für die Shows von HOLIDAY ON ICE ist ungebrochen:

O-Ton Marius Grimm:

Vor allem, dass es jedes Jahr eine neue Show ist, dass man jedes Jahr was Neues erleben kann bei uns in den Shows. Vor allem aber auch, dass man so hautnah an den Zuschauern ist, und dass man direkt eine Antwort bekommt, und dass man sozusagen auch mit den Zuschauern interagieren kann. Dass man sie begeistern kann und dass man das alles in ihren Gesichtern sieht. Das gibt viel Energie zurück, was einen dann auch super pushed. Und dass man da einfach eine super Leistung bringen kann. Und das ist das, was mich am meisten begeistert. (0:32)

Abmoderation:

"No Limits", die neue Show zum 80-jährigen Jubiläum von HOLIDAY ON ICE. Vom 15. November bis zum 14. April 2024 ist das Eis-Spektakel in insgesamt 20 Städten zu sehen. Bei einzelnen Shows in Leipzig, München, Frankfurt, Dortmund, Stuttgart, Hamburg und Berlin ist Sängerin Vanessa Mai als Gaststar dabei. Alle Infos und Tickets gibt es unter www. holidayonice.com.

Infos zu den Terminen mit Vanessa Mai gibt es unter www.holidayonice.com/de/vanessamai/

