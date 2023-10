Holiday On Ice

HOLIDAY ON ICE präsentiert bei Presseevent zu NO LIMITS erstmals Stargast Vanessa Mai

Berlin (ots)

Der Saisonauftakt zum 80-jährigen Jubiläum heute im Tempodrom hätte glanzvoller nicht sein können: Sechs Wochen vor der Premiere zeigt HOLIDAY ON ICE erste Einblicke in die neue Show NO LIMITS, Eislaufgrößen Norbert Schramm, Denise Biellmann, Marina Kielmann und Joti Polizoakis gaben sich die Ehre! Chartstürmerin Vanessa Mai eroberte die Eisbühne und heizte mit ihrem Song "Regenbogen" richtig ein. Bisher wurden bereits mehr als 100.000 Tickets für die Show zum 80-jährigen Jubiläum verkauft - in nur sechs Wochen startet die Tour.

Auf der heutigen Pressekonferenz zum Saisonauftakt im Tempodrom in Berlin präsentierte HOLIDAY ON ICE erste Auszüge aus der neuen Show NO LIMITS, die ab Mitte November 2023 in 20 deutsche Städte kommen wird. Die Künstler:innen befinden sich jetzt in der heißen Probenphase und bereiten sich intensiv auf die Weltpremiere und die insgesamt sechsmonatige Tour vor.

"Den Auftakt zu dieser besonderen Jubiläumssaison haben wir heute gebührend gefeiert. Mit unserer neuen Show NO LIMITS werden wir die Zuschauer:innen ab November auf magische Weise in den Bann ziehen und 80 Jahre HOLIDAY ON ICE mit ihnen zelebrieren", erklärt CEO und Produzent Peter O'Keeffe.

Als Stargast wird Vanessa Mai bei ausgewählten Premierenshows in Leipzig, München, Frankfurt, Stuttgart, Hamburg und Berlin auftreten und für magische Momente sorgen. Aufgrund der großen Nachfrage wurde zudem noch ein Zusatztermin in Dortmund verkündet. "Ich freue mich schon jetzt mit dem großartigen Team von HOLIDAY ON ICE in verschiedenen Städten aufzutreten. Es ist mir eine besondere Ehre, Teil dieses außergewöhnlichen Jubiläums zu sein. Mein erster Auftritt heute mit den Skatern war ein unglaublich schöner und bewegender Moment für mich", erklärt Vanessa Mai.

Und auch ehemalige Wegbegleiter von HOLIDAY ON ICE kamen nach Berlin: Denise Biellmann, Eislauflegende und Erfinderin der Biellmann Pirouette, erinnert sich an ihre Zeit bei HOLIDAY ON ICE: "1981 wurde ich als 18-Jährige in Hartford (USA) Weltmeisterin und direkt im Anschluss debütierte ich als Stargast bei HOLIDAY ON ICE. Es war ein wundervolles Erlebnis mit dieser Weltklasse Eisshow auf Tournee zu gehen. Damals war ich die erste Frau der Welt, die den dreifachen Lutz sprang! Ich gratuliere HOLIDAY ON ICE von Herzen zu diesem runden Geburtstag!"

Vom 15. November 2023 bis zum 14. April 2024 geht die Show NO LIMITS auf Tour durch 20 Städte in Deutschland. HOLIDAY ON ICE präsentiert Stargast Vanessa Mai in folgenden sieben Städten:

Leipzig 21.12.2023, 19 Uhr

München 04.01.2024, 19 Uhr

Frankfurt 12.01.2024, 19 Uhr

Dortmund, 20.01.2024, 20 Uhr

Stuttgart 24.01.2024, 19 Uhr

Hamburg 08.02.2024, 19 Uhr

Berlin 28.02.2024, 19 Uhr

HOLIDAY ON ICE - 80 JAHRE

Als 1943 eine kleine, aber ambitionierte Hotel-Show seine HOLIDAY ON ICE Uraufführung in Toledo, Ohio, feierte, ahnte noch niemand, dass die spektakuläre Show ihren Siegeszug um die Welt antreten wird. Seitdem hat sich die Marke weltweit einen Namen gemacht - das Konzept war und ist einfach, aber brillant: HOLIDAY ON ICE begeistert mit Eiskunstlauf der Weltklasse, aufsehenerregenden Bühnenbildern, fantasievollen Kostümen, High-End Bühnentechnik und mitreißender Musik. Kostümbildner aus dem Lido, der Mailänder Skala oder Christian Dior, Musiker wie Phil Collins - nur die Besten der Besten kreieren seit Jahrzehnten für HOLIDAY ON ICE. Und auch in Deutschland blickt HOLIDAY ON ICE auf eine lange, erfolgreiche Geschichte zurück: Modezar Rudolph Moshammer entwickelte zum 60. Geburtstag von HOLIDAY ON ICE exklusiv ein Diamantenkleid, Popqueen Sarah Connor nahm für HOLIDAY ON ICE zwei Songs auf und Eiskunstläufer:innen wie Marika Kilius, Hans-Jürgen Bäumler, Katarina Witt und Tanja Szewczenko arbeiteten an den beeindruckenden Shows von HOLIDAY ON ICE mit. Inzwischen blickt HOLIDAY ON ICE in 80 Jahren auf weltweit mehr als 60.000 Shows in 5 Kontinenten und über 330 Millionen Besucher zurück.

Die neue Show NO LIMITS ist ein weiterer Meilenstein in der 80-jährigen Geschichte. "HOLIDAY ON ICE genießt ein beeindruckendes internationales Renommee und schafft jedes Jahr in Zusammenarbeit mit etablierten Kreativen eine neue Welt auf dem Eis. Innovation ist unser Antrieb, um eine anspruchsvolle Generation von Zuschauer:innen zu begeistern", so O'Keeffe.

Tickets sind bereits ab 34,40 Euro erhältlich (inkl. der gesetzl. MwSt., System-, Buchungsgebühr und VVK-Gebühr; zzgl. Spielstätten-, ÖPNV-Gebühr und Versandkosten).

Tipp für Familien: Nur HOLIDAY ON ICE bietet Kindern im Alter von vier bis 15 Jahren einen Kinderfestpreis. Unabhängig von der Ticket-Kategorie der begleitenden Erwachsenen bleibt der Preis für die Kinder-Karten immer derselbe.

Tourplan NO LIMTS 2023/2024

Grefrath | 15.11.2023 - 19.11.2023 | Grefrather EisSport & EventPark

Kiel | 24.11.2023 - 26.11.2023 | Wunderino Arena

Rostock | 30.11.2023 - 03.12.2023 | StadtHalle

Dresden I 07.12.2023 - 10.12.2023 I Messehalle 1

Nürnberg | 14.12.2023 - 17.12.2023 | Arena Nürnberger Versicherung

Leipzig | 21.12.2023 - 27.12.2023 | Quarterback Immobilien Arena

Münster | 29.12.2023 - 02.01.2024 | Messe und Congress Centrum Halle Münsterland

München | 04.01.2024 - 07.01.2024 | Olympiahalle

Frankfurt | 10.01.2024 - 14.01.2024 | Festhalle

Dortmund | 19.01.2024 - 21.01.2024 | Westfalenhalle

Stuttgart | 24.01.2024 - 28.01.2024 | Porsche-Arena

Mannheim | 01.02.2024 - 04.02.2024 | SAP Arena

Hamburg | 08.02.2024 - 11.02.2024 | Barclays Arena

Zwickau | 14.02.2024 - 18.02.2024 | Stadthalle

Bremen | 22.02.2024 - 25.02.2024 | ÖVB-Arena

Berlin | 28.02.2024 - 17.03.2024 | Tempodrom

Köln | 22.03.2024 - 24.03.2024 | LANXESS arena

Freiburg | 28.03.2024 - 01.04.2024 | SICK-Arena

Erfurt | 04.04.2024 - 07.04.2024 | Messehalle 1

Magdeburg | 11.04.2024 - 14.04.2024 | GETEC Arena

