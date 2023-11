Visable GmbH

Alibaba.com investiert in den B2B-Plattformbetreiber Visable: Gemeinsam wollen die Unternehmen europäischen KMU helfen, ihr Geschäft durch digitalen Handel auszubauen

Hamburg (ots)

Alibaba.com, eine führende Plattform für globalen B2B E-Commerce und Teil der Alibaba International Digital Commerce Group, investiert in die Visable GmbH mit Sitz in Hamburg, Berlin, Münster und Paris. Alibaba.com und Visable werden künftig zusammenarbeiten, um das Wachstum der B2B-Plattformen wlw (bekannt als "Wer liefert was") und europages von Visable in Europa zu beschleunigen. Dafür werden sie die Führungsposition von Alibaba.com in den Bereichen Technologie und E-Commerce sowie die Erfahrung des Unternehmens in der internationalen Expansion nutzen.

Visable wird weiterhin als unabhängiges Unternehmen mit einer eigenen Marken- und Wachstumsstrategie agieren. Die bestehende Organisationsstruktur wird beibehalten, das derzeitige Managementteam wird das Unternehmen weiterhin leiten und sein Wachstum vorantreiben. Visable wird seine Plattformen weiter ausbauen und kann dabei auf die E-Commerce-Expertise und das technologische Know-how von Alibaba.com zurückgreifen.

"Alibaba.com wurde gegründet, um B2B-Käufer und -Verkäufer weltweit miteinander zu verbinden, damit sie überall möglichst einfach Geschäfte machen können. Die heute verkündete Partnerschaft mit Visable ist ein wichtiger Teil unseres Engagements, europäischen KMU dabei zu helfen, globale E-Commerce-Chancen zu nutzen und die Digitalisierung ihres Geschäfts zu beschleunigen", sagt Kuo Zhang, Präsident von Alibaba.com. "Wir freuen uns darauf, die Plattformen von Visable zu unterstützen, um europäischen KMU einen besseren Zugang zu internationalen Handelsmöglichkeiten und Wachstumschancen für ihr Geschäft zu ermöglichen."

"Wir freuen uns, dass wir Alibaba.com als Partner für unser Geschäft gewinnen konnten", kommentiert Peter F. Schmid, CEO von Visable. "Unser langfristiges strategisches Ziel ist es, die Position von Visable mit den Plattformen wlw und europages als umfassendster B2B-Marktplatz in Europa zu stärken. Dazu werden wir die Nutzererfahrung durch digitale Tools weiter verbessern und unser Produktportfolio erweitern. Indem wir uns auf das technologische Know-how und die Erfahrung von Alibaba.com im Bereich der Internationalisierung stützen, werden wir in der Lage sein, Einkäufer und europäische Lieferanten effizienter und kostengünstiger zusammenzubringen, um letztlich ihre Gewinnspannen und ihr Geschäftswachstum zu verbessern. Das ist gerade in Zeiten der Wirtschaftskrise für KMU von entscheidender Bedeutung."

