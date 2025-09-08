PRESSEPORTAL Presseportal Logo

ZDFinfo

ZDFinfo Änderungsmitteilung

Mainz (ots)

Woche 41/25 
Samstag, 04.10. 

Bitte Programmänderung beachten: 

 	„Wer ist El Chapo?“ um 7.15 Uhr entfällt


(weiterer Ablauf ab 7.30 Uhr wie vorgesehen)


Sonntag, 05.10. 

Bitte Programmänderungen beachten: 

  7.15	 ZDF-History
	 Hitlers Helfer auf der Couch - Der Psychologe von Nürnberg
	 Deutschland 2021

	„ZDF-History: Hiroshima - Chronik einer Tragödie“ entfällt
  
  7.45	 ZDF-History
	 Krieg der Zeichner
	 Deutschland 2015


(weiterer Ablauf ab 8.15 Uhr wie vorgesehen)


Montag, 06.10. 

Bitte Programmänderungen beachten: 

  6.30	 Ancient Apocalypse
	 Die Osterinsel
	 Großbritannien 2023

	„Die sieben Mythen der Antike“ entfällt                                      	„Leschs Kosmos: Die Weltretter? – Wir brauchen neue 	Superhelden!“ um 7.00 Uhr entfällt

                                                                                  (weiterer Ablauf ab 7.30 Uhr wie vorgesehen)


Dienstag, 07.10. 

Bitte Programmänderung beachten: 

  
  6.15	 Leschs Kosmos
	 Deepfakes - der Manipulation ausgeliefert?
	 Deutschland 2021
	                                                                              	„ZDF-History: Osama bin Laden - die privaten Papiere“ entfällt


(weiterer Ablauf ab 7.00 Uhr wie vorgesehen)


Mittwoch, 08.10. 

Bitte Programmänderung beachten: 

  7.00	 Verschwörungen – Die Wahrheit der Anderen
	 Klimalüge, Plandemie und 5G
	 Deutschland 2023

	„Die Spur: Sabotage in Putins Auftrag? - Das System der Wegwerf-	Agenten“ entfällt

                                                                                   (weiterer Ablauf ab 7.30 Uhr wie vorgesehen)

Pressekontakt:

ZDF-Kommunikation
pressedesk@zdf.de

Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).

Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell

