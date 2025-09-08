ZDFinfo Änderungsmitteilung

ZDFinfo

Woche 41/25 Samstag, 04.10. Bitte Programmänderung beachten: „Wer ist El Chapo?“ um 7.15 Uhr entfällt (weiterer Ablauf ab 7.30 Uhr wie vorgesehen) Sonntag, 05.10. Bitte Programmänderungen beachten: 7.15 ZDF-History Hitlers Helfer auf der Couch - Der Psychologe von Nürnberg Deutschland 2021 „ZDF-History: Hiroshima - Chronik einer Tragödie“ entfällt 7.45 ZDF-History Krieg der Zeichner Deutschland 2015 (weiterer Ablauf ab 8.15 Uhr wie vorgesehen) Montag, 06.10. Bitte Programmänderungen beachten: 6.30 Ancient Apocalypse Die Osterinsel Großbritannien 2023 „Die sieben Mythen der Antike“ entfällt „Leschs Kosmos: Die Weltretter? – Wir brauchen neue Superhelden!“ um 7.00 Uhr entfällt (weiterer Ablauf ab 7.30 Uhr wie vorgesehen) Dienstag, 07.10. Bitte Programmänderung beachten: 6.15 Leschs Kosmos Deepfakes - der Manipulation ausgeliefert? Deutschland 2021 „ZDF-History: Osama bin Laden - die privaten Papiere“ entfällt (weiterer Ablauf ab 7.00 Uhr wie vorgesehen) Mittwoch, 08.10. Bitte Programmänderung beachten: 7.00 Verschwörungen – Die Wahrheit der Anderen Klimalüge, Plandemie und 5G Deutschland 2023 „Die Spur: Sabotage in Putins Auftrag? - Das System der Wegwerf- Agenten“ entfällt (weiterer Ablauf ab 7.30 Uhr wie vorgesehen)

