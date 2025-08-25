ZDFinfo

ZDFinfo Änderungsmitteilung

Mainz (ots)

ZDFinfo Änderungsmitteilung Woche 39/25 Montag, 22.09. Bitte Programmänderungen beachten: 6.30 Luxusklasse - Die Hotels der Superreichen Großbritannien 2019 „ZDF.reportage: Wie werde ich Millionär - Erfolg mit Poker, Beauty, Social Media“ entfällt „Armee der Zukunft - Drohnen und autonome Waffen“ um 7.00 Uhr entfällt (weiterer Ablauf ab 7.30 Uhr wie vorgesehen) Bitte Programmänderungen beachten: 3.00 Die Gangs von Rio – Drogenkrieg und Polizeigewalt Deutschland 2022 „Drogengeld und Terror - Die USA gegen die Hisbollah“ entfällt 3.45 Knast in Deutschland Sucht und Drogen Deutschland 2024 (weiterer Ablauf ab 4.15 Uhr wie vorgesehen) Dienstag, 23.09. Bitte Programmänderung beachten: „Wer ist Xi Jinping?“ um 12.15 Uhr entfällt (weiterer Ablauf ab 12.30 Uhr wie vorgesehe Mittwoch, 24.09. Bitte Programmänderung beachten: 7.00 Wer ist Ali Khamenei? Deutschland 2023 „Terra X Harald Lesch... und was vom Atomausstieg bleibt“ entfällt (weiterer Ablauf ab 7.30 Uhr wie vorgesehen) Bitte Programmänderung beachten: 9.00 Terra X History Illusionen des Atomzeitalters – Strahlende Zukunftsträume Deutschland 2023 „ZDF-History: Der große Knall. Deutschland und der Atomkrieg“ entfällt (weiterer Ablauf ab 9.45 Uhr wie vorgesehen Donnerstag, 25.09. Bitte Programmänderung beachten: 7.00 Die sieben großen Lügen der Geschichte Deutschland 2023 „ZDF-History: Roms Rache - Die Schlacht im Harz“ entfällt (weiterer Ablauf ab 7.30 Uhr wie vorgesehen Freitag, 26.09. Bitte Programmänderung beachten: „ZDF.reportage: Jung im Osten - Wie wir wirklich leben“ um 13.00 Uhr entfällt (weiterer Ablauf ab 13.30 Uhr wie vorgesehen)

Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell