ZDFinfo

ZDFinfo Änderungsmitteilung

Mainz (ots)

ZDFinfo Änderungsmitteilung   

Woche 39/25 
Montag, 22.09. 

Bitte Programmänderungen beachten: 

  6.30	 Luxusklasse - Die Hotels der Superreichen
	 Großbritannien 2019

„ZDF.reportage: Wie werde ich Millionär - Erfolg mit Poker, Beauty, Social Media“ entfällt                                              	
„Armee der Zukunft - Drohnen und autonome Waffen“ um 7.00 Uhr entfällt

(weiterer Ablauf ab 7.30 Uhr wie vorgesehen)
                                                                                       Bitte Programmänderungen beachten:

3.00	 Die Gangs von Rio – Drogenkrieg und Polizeigewalt
	 Deutschland 2022

	„Drogengeld und Terror - Die USA gegen die Hisbollah“ entfällt  
3.45	 Knast in Deutschland
	 Sucht und Drogen
	 Deutschland 2024

(weiterer Ablauf ab 4.15 Uhr wie vorgesehen)

Dienstag, 23.09. 

Bitte Programmänderung beachten: 

„Wer ist Xi Jinping?“ um 12.15 Uhr entfällt

(weiterer Ablauf ab 12.30 Uhr wie vorgesehe

Mittwoch, 24.09. 

Bitte Programmänderung beachten: 

7.00	 Wer ist Ali Khamenei?
	 Deutschland 2023

„Terra X Harald Lesch... und was vom Atomausstieg bleibt“ entfällt
 
(weiterer Ablauf ab 7.30 Uhr wie vorgesehen)
                                                                                       Bitte Programmänderung beachten:

9.00	 Terra X History
	 Illusionen des Atomzeitalters – Strahlende Zukunftsträume
	 Deutschland 2023

„ZDF-History: Der große Knall. Deutschland und der Atomkrieg“ entfällt

(weiterer Ablauf ab 9.45 Uhr wie vorgesehen

Donnerstag, 25.09. 

Bitte Programmänderung beachten: 

 7.00	 Die sieben großen Lügen der Geschichte
	 Deutschland 2023

„ZDF-History: Roms Rache - Die Schlacht im Harz“ entfällt

(weiterer Ablauf ab 7.30 Uhr wie vorgesehen

Freitag, 26.09. 

Bitte Programmänderung beachten: 

„ZDF.reportage: Jung im Osten - Wie wir wirklich leben“ um 13.00 	Uhr entfällt
	 
(weiterer Ablauf ab 13.30 Uhr wie vorgesehen)

