ZDFinfo

Mainz (ots)

ZDFinfo Änderungsmitteilung
 

Woche 36/25 
Freitag, 05.09. 

Bitte Programmänderung beachten: 

  4.45	 Faszination Urzeit - Verlorene Welten
	 Frankreich 2019

	„Verborgene Welten: Das Geheimnis der gefiederten 	Drachen“ entfällt                                                         	„Verborgene Welten: Erben der Dinosaurier“ um 5.30 Uhr am 06.09. 	entfällt


Woche 37/25 
Samstag, 06.09. 

Bitte Programmänderung beachten: 

  6.15	 Giganten der Urzeit
	 Riesenschlange und Mega-Nashorn
	 Frankreich 2018

	„Verborgene Welten: Rieseninsekten der Vorzeit“ entfällt
(weiterer Ablauf ab 7.00 Uhr wie vorgesehen

Bitte Programmänderungen beachten:
 2.30	 Das Universum - Eine Reise durch Raum und Zeit
	 Doppelsterne
	 USA 2017

	„Terra X Harald Lesch... und warum nach den Sternen 	greifen“ entfällt                                                                	„Terra X Harald Lesch ... und das Leben auf dem 	Supervulkan“ um 3.00 Uhr entfällt

(weiterer Ablauf ab 3.30 Uhr wie vorgesehen)


Montag, 08.09. 

Bitte Programmänderungen und neue Beginnzeit beachten: 

  6.30	 ZDF-History
	 Geköpft, gerädert, gehenkt: Was am Richtplatz geschah
	 Deutschland 2018
	„ZDF-History: Krieg der Zeichner“ entfällt
  

 7.30	 ZDF-History
	 Angst vor Tod und Teufel. Die Geschichte des Aberglaubens
	 Deutschland 2019

	„Hexenwahn - Die Dokumentation“ um 7.45 Uhr entfällt
                                                                            (weiterer Ablauf ab 8.15 Uhr wie vorgesehen)


Dienstag, 09.09. 

Bitte Programmänderung beachten: 

 	 „Wer ist Kim Yo-jong?“ um 5.45 Uhr entfällt

(weiterer Ablauf ab 6.00 Uhr wie vorgesehen)


Mittwoch, 10.09. 

Bitte Programmänderungen beachten: 

  5.30	 ZDF-History
	 Hiroshima - Chronik einer Tragödie
	 Deutschland 2020

	„Terra X History: D-Day 1944 – Die Schlacht um Europas 	Freiheit“ entfällt                                                               	„Die Spur: Mit KI zur Biowaffe - Wie real ist die Gefahr?“ um 6.15 	Uhr entfällt

(weiterer Ablauf ab 6.45 Uhr wie vorgesehen)


Freitag, 12.09. 

Bitte Programmänderungen beachten: 

  7.00	 Asteroiden – Gefahr aus dem All
	 Frankreich 2024

	„Terra X Harald Lesch... und warum nach den Sternen 	greifen“ entfällt                                                           	„Terra X Harald Lesch: Freundliches Klima- so kriegen wir's 	hin“ um 7.30 Uhr entfällt
                                                                                      (weiterer Ablauf ab 8.00 Uhr wie vorgesehen) 

Bitte neue Beginnzeit beachten:
 8.13	 Regelmäßig aktuelle Nachrichten
	 heute Xpress

(weiterer Ablauf ab 8.15 Uhr wie vorgesehen)

