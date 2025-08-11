ZDFinfo

Mainz (ots)

ZDFinfo Änderungsmitteilung Woche 36/25 Freitag, 05.09. Bitte Programmänderung beachten: 4.45 Faszination Urzeit - Verlorene Welten Frankreich 2019 „Verborgene Welten: Das Geheimnis der gefiederten Drachen“ entfällt „Verborgene Welten: Erben der Dinosaurier“ um 5.30 Uhr am 06.09. entfällt Woche 37/25 Samstag, 06.09. Bitte Programmänderung beachten: 6.15 Giganten der Urzeit Riesenschlange und Mega-Nashorn Frankreich 2018 „Verborgene Welten: Rieseninsekten der Vorzeit“ entfällt (weiterer Ablauf ab 7.00 Uhr wie vorgesehen Bitte Programmänderungen beachten: 2.30 Das Universum - Eine Reise durch Raum und Zeit Doppelsterne USA 2017 „Terra X Harald Lesch... und warum nach den Sternen greifen“ entfällt „Terra X Harald Lesch ... und das Leben auf dem Supervulkan“ um 3.00 Uhr entfällt (weiterer Ablauf ab 3.30 Uhr wie vorgesehen) Montag, 08.09. Bitte Programmänderungen und neue Beginnzeit beachten: 6.30 ZDF-History Geköpft, gerädert, gehenkt: Was am Richtplatz geschah Deutschland 2018 „ZDF-History: Krieg der Zeichner“ entfällt 7.30 ZDF-History Angst vor Tod und Teufel. Die Geschichte des Aberglaubens Deutschland 2019 „Hexenwahn - Die Dokumentation“ um 7.45 Uhr entfällt (weiterer Ablauf ab 8.15 Uhr wie vorgesehen) Dienstag, 09.09. Bitte Programmänderung beachten: „Wer ist Kim Yo-jong?“ um 5.45 Uhr entfällt (weiterer Ablauf ab 6.00 Uhr wie vorgesehen) Mittwoch, 10.09. Bitte Programmänderungen beachten: 5.30 ZDF-History Hiroshima - Chronik einer Tragödie Deutschland 2020 „Terra X History: D-Day 1944 – Die Schlacht um Europas Freiheit“ entfällt „Die Spur: Mit KI zur Biowaffe - Wie real ist die Gefahr?“ um 6.15 Uhr entfällt (weiterer Ablauf ab 6.45 Uhr wie vorgesehen) Freitag, 12.09. Bitte Programmänderungen beachten: 7.00 Asteroiden – Gefahr aus dem All Frankreich 2024 „Terra X Harald Lesch... und warum nach den Sternen greifen“ entfällt „Terra X Harald Lesch: Freundliches Klima- so kriegen wir's hin“ um 7.30 Uhr entfällt (weiterer Ablauf ab 8.00 Uhr wie vorgesehen) Bitte neue Beginnzeit beachten: 8.13 Regelmäßig aktuelle Nachrichten heute Xpress (weiterer Ablauf ab 8.15 Uhr wie vorgesehen)

