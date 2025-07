ZDFinfo

ZDFinfo Änderungsmitteilung

Mainz (ots)

ZDFinfo Änderungsmitteilung Woche 35/25 Samstag, 23.08. Bitte Programmänderung beachten: „Wer ist Jeff Bezos?“ um 7.00 Uhr entfällt (weiterer Ablauf ab 7.15 Uhr wie vorgesehen) Montag, 25.08. Bitte Programmänderungen beachten: 7.00 Wer ist Jeff Bezos? Deutschland 2024 „Verbotene Liebe – Queere Opfer der NS-Diktatur“ entfällt (weiterer Ablauf ab 7.15 Uhr wie vorgesehen) Mittwoch, 27.08. Bitte Programmänderung beachten: 7.00 The Day the Rock Star Died Michael Jackson Großbritannien 2019 „ZDF.reportage: Ramsch und Rares - Schatzsuche auf dem Flohmarkt“ entfällt (weiterer Ablauf ab 7.30 Uhr wie vorgesehen) Freitag, 29.08. Bitte Programmänderung beachten: 9.00 Die Spur Bordell in der Ferienwohnung Wie Airbnb & Co. für Sexarbeit missbraucht werden Deutschland 2025 „Die Abercrombie-Story - Sex, Lügen, Missbrauch“ entfällt (weiterer Ablauf ab 9.45 Uhr wie vorgesehen)

