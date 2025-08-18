PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Storys
Folgen
Keine Story von ZDFinfo mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

ZDFinfo

ZDFinfo Änderungsmitteilung

Mainz (ots)

ZDFinfo Änderungsmitteilung   

Woche 38/25 
Sonntag, 14.09. 

Bitte Programmänderung beachten: 

6.30	 The Day the Rock Star Died
	 Michael Jackson
	 Großbritannien 2019

„Leschs Kosmos: Deepfakes - der Manipulation ausgeliefert?“ entfällt

(weiterer Ablauf ab 7.00 Uhr wie vorgesehen)


Montag, 15.09. 

Bitte Programmänderung beachten: 

5.15	 ZDF-History
	 Abzocke im Osten - Die Einheitsverbrecher
	 Deutschland 2022

„Abi 89 - Aufbruch im Umbruch“ entfällt

(weiterer Ablauf ab 6.15 Uhr wie vorgesehen)


Dienstag, 16.09. 

Bitte Programmänderung beachten:

6.15	 Die Spur
	 Stresstest Verteidigung
	 Wie abwehrbereit ist die Bundeswehr?
	 Deutschland 2025

„Panzer! Der Zweite Weltkrieg“ entfällt

(weiterer Ablauf ab 7.00 Uhr wie vorgesehen)


Mittwoch, 17.09. 

Bitte Programmänderung beachten: 

 
 6.15	 Apokalypse Ägypten
	 Das Geheimnis der Pyramide
	 Großbritannien 2019

„Ancient Apocalypse: Die Osterinsel“ entfällt

(weiterer Ablauf ab 7.00 Uhr wie vorgesehen)


Donnerstag, 18.09. 

Bitte Programmänderung beachten:

6.15	 Die sieben größten Naturwunder der Erde
	 Deutschland 2023

„Die Entstehung der Erde: Death Valley“ entfällt

(weiterer Ablauf ab 7.00 Uhr wie vorgesehen)


Freitag, 19.09. 

Bitte Programmänderung beachten: 

„Wer ist Kim Yo-jong?“ um 12.30 Uhr entfällt

(weiterer Ablauf ab 12.45 Uhr wie vorgesehen)

Pressekontakt:

ZDF-Kommunikation
pressedesk@zdf.de

Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).

Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell

Alle Storys
Folgen
Keine Story von ZDFinfo mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Story
Themen in dieser Story
Weitere Storys: ZDFinfo
Weitere Storys: ZDFinfo
Alle Storys Alle
  • 11.08.2025 – 13:22

    ZDFinfo Änderungsmitteilung

    Mainz (ots) - ZDFinfo Änderungsmitteilung Woche 36/25 Freitag, 05.09. Bitte Programmänderung beachten: 4.45 Faszination Urzeit - Verlorene Welten Frankreich 2019 „Verborgene Welten: Das Geheimnis der gefiederten Drachen“ entfällt „Verborgene Welten: Erben der Dinosaurier“ um 5.30 Uhr am 06.09. entfällt Woche 37/25 Samstag, 06.09. Bitte Programmänderung beachten: 6.15 Giganten der Urzeit Riesenschlange und Mega-Nashorn Frankreich 2018 „Verborgene Welten: ...

    mehr
  • 06.08.2025 – 15:23

    ZDFinfo Änderungsmitteilung/ Woche 35/25 / Mittwoch, 27.08.

    Mainz (ots) - ZDFinfo Änderungsmitteilung _____________________________________________________________________ Woche 35/25 Mittwoch, 27.08. Bitte Programmänderung beachten: 0.45 ZDF.reportage Jung im Osten Wie wir wirklich leben Deutschland 2024 „heute journal“ entfällt (weiterer Ablauf ab 1.15 Uhr wie vorgesehen) Pressekontakt: ZDF-Kommunikation pressedesk@zdf.de Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn ...

    mehr
  • 04.08.2025 – 13:03

    ZDFinfo Änderungsmitteilung

    Mainz (ots) - Woche 36/25 Samstag, 30.08. Bitte Programmänderung beachten: 7.00 ZDF-History Roms Rache - Die Schlacht im Harz Deutschland 2011 „ZDF.reportage: Eltern hinter Gittern“ entfällt (weiterer Ablauf ab 7.30 Uhr wie vorgesehen) Mittwoch, 03.09. Bitte Programmänderung beachten: 7.00 Legendäre Zugabenteuer Indiens Darjeeling Himalayan Railway Indien 2024 „planet e.: Abenteuer Arktis - Auf den Spuren des Polarforschers Arved Fuchs“ entfällt (weiterer Ablauf ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren