Mainz (ots)

ZDFinfo Änderungsmitteilung Woche 38/25 Sonntag, 14.09. Bitte Programmänderung beachten: 6.30 The Day the Rock Star Died Michael Jackson Großbritannien 2019 „Leschs Kosmos: Deepfakes - der Manipulation ausgeliefert?“ entfällt (weiterer Ablauf ab 7.00 Uhr wie vorgesehen) Montag, 15.09. Bitte Programmänderung beachten: 5.15 ZDF-History Abzocke im Osten - Die Einheitsverbrecher Deutschland 2022 „Abi 89 - Aufbruch im Umbruch“ entfällt (weiterer Ablauf ab 6.15 Uhr wie vorgesehen) Dienstag, 16.09. Bitte Programmänderung beachten: 6.15 Die Spur Stresstest Verteidigung Wie abwehrbereit ist die Bundeswehr? Deutschland 2025 „Panzer! Der Zweite Weltkrieg“ entfällt (weiterer Ablauf ab 7.00 Uhr wie vorgesehen) Mittwoch, 17.09. Bitte Programmänderung beachten: 6.15 Apokalypse Ägypten Das Geheimnis der Pyramide Großbritannien 2019 „Ancient Apocalypse: Die Osterinsel“ entfällt (weiterer Ablauf ab 7.00 Uhr wie vorgesehen) Donnerstag, 18.09. Bitte Programmänderung beachten: 6.15 Die sieben größten Naturwunder der Erde Deutschland 2023 „Die Entstehung der Erde: Death Valley“ entfällt (weiterer Ablauf ab 7.00 Uhr wie vorgesehen) Freitag, 19.09. Bitte Programmänderung beachten: „Wer ist Kim Yo-jong?“ um 12.30 Uhr entfällt (weiterer Ablauf ab 12.45 Uhr wie vorgesehen)

