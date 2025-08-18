Mainz (ots) - ZDFinfo Änderungsmitteilung _____________________________________________________________________ Woche 35/25 Mittwoch, 27.08. Bitte Programmänderung beachten: 0.45 ZDF.reportage Jung im Osten Wie wir wirklich leben Deutschland 2024 „heute journal“ entfällt (weiterer Ablauf ab 1.15 Uhr wie vorgesehen) Pressekontakt: ZDF-Kommunikation pressedesk@zdf.de Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn ...

mehr