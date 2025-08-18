ZDFinfo Änderungsmitteilung
Mainz (ots)
ZDFinfo Änderungsmitteilung Woche 38/25 Mittwoch, 17.09. Bitte Programmänderung beachten: 13.30 DNA-Spuren in die Geschichte Erbe der Steinzeit Irland 2020 „Das Geheimnis der Gene: Woher wir kommen“ entfällt 14.15 Lady Sapiens - Auf den Spuren eines Steinzeit-Mythos Frankreich 2021 „Das Geheimnis der Gene: Wohin wir gehen“ entfällt (weiterer Ablauf ab 15.00 Uhr wie vorgesehen)
Pressekontakt:
ZDF-Kommunikation
pressedesk@zdf.de
Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).
Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell