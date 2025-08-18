PRESSEPORTAL Presseportal Logo

ZDFinfo

ZDFinfo Änderungsmitteilung

Mainz (ots)

ZDFinfo Änderungsmitteilung  

Woche 38/25 
Mittwoch, 17.09. 

Bitte Programmänderung beachten: 

 13.30	 DNA-Spuren in die Geschichte
	 Erbe der Steinzeit
	 Irland 2020

	„Das Geheimnis der Gene: Woher wir kommen“ entfällt
 
14.15	 Lady Sapiens - Auf den Spuren eines Steinzeit-Mythos
	 Frankreich 2021


„Das Geheimnis der Gene: Wohin wir gehen“ entfällt

(weiterer Ablauf ab 15.00 Uhr wie vorgesehen)

Pressekontakt:

ZDF-Kommunikation
pressedesk@zdf.de

Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).

Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell

