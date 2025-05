LEONINE Studios

THE LONG WALK: Plakat & Trailer

Ab 11. September 2025 im Kino!

München (ots)

Ein packender dystopischer Thriller von Erfolgsregisseur Francis Lawrence ("Die Tribute von Panem")

Stephen Kings / THE LONG WALK

Ein Wettkampf, eine Gruppe junger Männer, ein Sieger - THE LONG WALK erzählt die bedrohlich-utopische Geschichte einer Welt, in der ein tyrannischer Polizeistaat die Kontrolle übernommen hat und es nur eine Möglichkeit zum Aufstieg aus der Armut gibt: Den jährlich stattfindenden "Long Walk". Der Gewinner erhält lebenslang alles, was er sich wünscht. Alle anderen bezahlen mit ihrem Leben.

Der Cast besticht mit einigen der aktuell angesagtesten jungen Hollywood-Schauspieler wie u.a. Cooper Hoffman ("Licorice Pizza"), Ben Wang ("Karate Kid: Legends"), David Jonsson ("Alien: Romulus"), Charlie Plummer ("Moonfall"). Die weiteren Rollen sind u.a. mit Mark Hamill ("Star Wars"-Franchise) und Judy Greer ("Ant-Man and the Wasp") ebenso hochkarätig besetzt. Hit-Regisseur Francis Lawrence, der mit der "Die Tribute von Panem"-Reihe bereits wegweisende dystopische Actionabenteuer inszenierte, verwandelt Stephen Kings Roman in ein atemberaubend fesselndes Kinoerlebnis.

THE LONG WALK - ab 11. September 2025 im Verleih von LEONINE Studios im Kino!

Original-Content von: LEONINE Studios, übermittelt durch news aktuell