10 Jahre Wachstum, Zuverlässigkeit, Innovationen - MagentaSport feiert Jubiläum am 27.09./ Reichweite von 4,5 Mio. auf über 82 Mio. Zuschauer gesteigert

Kostenlose Spiele und Jubi-Aktionen für Fans

MagentaSport begeistert Millionen von Sportfans seit 10 Jahren, steht für eine Dekade des Wachstums und Verlässlichkeit für Ligen sowie Verbände. Seit dem Senderstart am 27. September 2014 wurden 13.000 Live-Produktionen gesendet, die Reichweiten stiegen von 4,5 Millionen Zuschauern auf 82 Millionen. Das Rechteportfolio ist attraktiv wie noch nie - bei über 3.000 Live-Events aus den Bereichen Fußball, Basketball und Eishockey. Das TV-Angebot startete 2014 zunächst unter dem Label "Telekom Basketball", ergänzt um "Telekom-Eishockey" im Jahr 2017, ab 2019 wurde die neue, vielfältige TV-Sportwelt in MagentaSport umbenannt. MagentaSport steigert die Popularität der Sportarten, bietet beste Live-Qualität, umfassende Hintergrundberichte, Dokus, Analysen und Interviews. Mit innovativen Formaten und direkter Fan-Interaktion über Soziale Netzwerke mit aktuell 1,5 Millionen Followern hebt sich MagentaSport als Fan-orientierter Sender ab und hat auch während der Corona-Zeiten als verlässlicher Partner an der Seite der Ligen gestanden. Anlässlich des Geburtstags am 27. September bietet MagentaSport in den kommenden Wochen eine Reihe von Top-Spielen kostenlos für alle und ohne Registrierung an. Zum Auftakt der neuen DEL-Saison wird Augsburg und Ingolstadt (Donnerstag, ab 19.00 Uhr) frei empfangbar und live gezeigt. Außerdem die Eröffnung des "SAP Gardens" in München mit dem Top-Spiel des EHC Red Bull gegen den NHL-Klub Buffalo Sabres (27.09.) sowie der Saisonstart in der Basketball Euro-League mit ALBA Berlin gegen den Champion Panathinaikos Athen (3.10.). Darüber hinaus sind weitere Fan-Aktionen geplant.

"Mit MagentaSport stehen wir seit zehn Jahren verlässlich an der Seite von Verbänden und Klubs und geben zahlreichen Sportlerinnen und Sportlern eine mediale Bühne," betont Arnim Butzen, TV-Chef der Telekom. "Unseren Kunden bieten wir seit 2014 eine plattformübergreifende Streaming-Lösung mit immer neuen Ideen und einem breit gefächerten inhaltlichen Angebot für alle Generationen. Wir haben auf die richtigen wachstumsorientierten Rechte gesetzt. Zehn Jahre MagentaSport steht gleichbedeutend für zehn Jahre innovatives Sport-TV in bester Qualität."

Start im Jahr 2014 mit "Telekom Basketball"

Die Telekom hat früh auf Basketball gesetzt und ist mit Rekordquoten belohnt worden. Viele der heutigen deutschen Weltmeister haben ihre Anfänge damals in der BBL gemacht, die seinerzeit bereits von der Telekom übertragen wurde. Vor 10 Jahren zeigte "Telekom Basketball" alle Partien der Basketball-Bundesliga (BBL) und Pokalspiele live. Besondere Herausforderungen erforderten in der Coronakrise besondere Ideen: gemeinsam entwickelte MagentaSport mit der BBL einen einzigartigen Turniermodus, um den Meistertitel 2019/2020 auszuspielen - zehn Teams im selben Hotel, wochenlange Isolation, Spiele vor leerer Halle. Ein Konzept, das sogar die Basketball-Profiliga NBA in Nordamerika seinerzeit aufgriff.

Heute ist MagentaSport die Heimat für den deutschen Basketball und zeigt neben den besten europäischen Ligen Euroleague und Eurocup seit dem Beginn einer intensiven Kooperation mit dem Deutschen Basketball Bund (DBB) im Jahr 2015 auch die sehr erfolgreichen Nationalteams der Männer und Frauen. So ermöglicht MagentaSport es den Fans, Länderspiele und Großereignisse wie Europa- und Weltmeisterschaften live zu verfolgen. Mit den Übertragungen zur Basketball-WM 2023 erzielte MagentaSport dabei Reichweiten von über 10 Mio., das Halbfinale gegen die USA verfolgten rund 2,6 Mio. Zuschauer. In der Basketball-WM-Saison 2023/24 erreichte MagentaSport mit über 100 Mio. auch bei den VOD-Abrufen neue Rekordwerte.

Von der Fachpresse wurde die Finalübertragung der Basketball-WM 2023 als "perfekte Inszenierung eines goldenen Basketball-Märchens" bezeichnet und ist in diesem Jahr erneut für den Deutschen Fernsehpreis als "Beste Sportsendung" nominiert.. Mit der FIBA EuroBasket und der FIBA Women's EuroBasket im kommenden Jahr stehen die nächsten großen Basketball-Highlights im Programm von MagentaSport bereits fest.

Ausbau mit "Telekom Eishockey" 2016

Auch im Eishockey verzeichnet MagentaSport seit den ersten Übertragungen zur Deutschen Eishockey Liga (DEL) 2016 jährlich Rekordzuwächse. Die Zuschauerzahlen haben sich bis heute auf über 25 Millionen verdreifacht. Ein Effekt, von dem auch die Klubs profitieren. Heute bietet MagentaSport das beste und größte Eishockey-Angebot in Deutschland. Seit Jahren überträgt MagentaSport nicht nur alle Spiele der DEL - einzeln und in der Konferenz -, sondern auch die Freundschaftsspiele und Turniere der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft.

Auch der Deutsche Eishockey Bund (DEB) hat dabei durch die Partnerschaft mit MagentaSport eine höhere Sichtbarkeit erlangt. Die Telekom bietet sowohl für die Männer Nationalmannschaft als auch für die Frauen und den Nachwuchs eine mediale Bühne und überträgt unter anderem auch die Frauen WM sowie die WM der U18 und der U20 Junioren. In diesem Jahr kommen erstmals Livespiele der europäischen Königsklasse im Eishockey, der Champions Hockey League dazu und gleichzeitig zeigt MagentaSport seit dieser Saison auch die Highlights aller DEL2 Spiele.

3. Liga und Frauen-Bundesliga ab 2017 im Programmangebot

Seit der Saison 2017/18 überträgt MagentaSport alle Spiele der 3. Fußball-Liga live und in voller Länge und ist auch hier mit jährlich wachsenden Rekord-Quoten erfolgreich. Für Fans und Vereine wurde mit zusätzlichen Top-Formaten und Experten eine neue Dimension der Berichterstattung geschaffen - bei jedem Spiel vor Ort mit Moderatoren und Kommentatoren. Zusätzlich wurden in der 3. Liga auch erstmals wöchentlichen Konferenzen eingeführt. 2017 ergänzen dann auch Top-Spiele der Frauen-Bundesliga das Programm. Seit 2021 sind alle Spiele der FBL zu sehen, die Reichweite steigerte sich innerhalb von zwei Jahren um fast 150 Prozent.

1. Januar 2019: "MagentaSport"

MagentaSport ist seit Januar 2019 der neue Name für das Sportangebot der Telekom, das seit September 2022 auch für MagentaTV -Kunden täglich mit Livesport auf dem Sender "MS Sport", der für die über 4,5 Mio. MagentaTV Haushalte ohne Aufpreis zu empfangen ist. Im gleichen Jahrerfolgte der Ausbau mit Spielen aus der Pokalserie "Coupe de France". 2023wurde mit "Sportdigital Fußball" internationalerFußballinkludiert. Das Qualitätsprinzip der inhaltlichen und technischen Bearbeitung bei MagentaSport wurde bei MagentaTV auch auf große Fußball-Events wie Europa- und Weltmeisterschaften mit großem Erfolg übertragen. In den letzten drei Jahren übertrug die Telekom als einziger Anbieter alle Spiele der Fußball Großevents UEFA Euro 2020 (im Jahr 2021), FIFA WM 2022 und UEFA Euro 2024.

Innovatives SportTV hebt Sportberichterstattung auf neues Level

In rund 13.300 Live-Produktionen seit 2014 kümmern sich Mitarbeiter aus Redaktion und Produktion seit dem Gründungsjahr in bisher etwa 38.000 Live-Schichten tagtäglich um MagentaSport und haben dabei in den letzten zehn Jahren eine Reihe von technischen Innovationen eingeführt, um das Nutzererlebnis zu verbessern und die Sportberichterstattung auf ein neues Level zu heben. Die Telekom ist damit zu einem der größten Livesport Produzenten in Deutschland aufgestiegen. Immer mit dem Blick auf eine Sportproduktion, die sich in den letzten Jahren zu einem durchweg digitalisierten Wertschöpfungsprozess auf der Kerninfrastruktur der Telekom entwickelt hat. Die Livesignale aus den Arenen werden über die Glasfasernetze der Telekom verteilt. Die Distribution der Spiele zu verschiedenen Anbietern erfolgt über Cloud Technologie. Und auch die Kunden nutzen die Livespiele über digitale Medien: auf der IPTV Plattform MagentaTV, via SmartTV Apps, mobile Apps oder über Internet Browser. Immer und überall verfügbar.

MagentaSport hat seit 2014 sein Gesamtpaket immer weiterentwickelt und mit interaktiven Features wie personalisierbaren Übertragungen oder erweiterten Spielanalysen in Echtzeit sowie "Konferenz-Alarm" oder "Multiview"-Option auf ein noch höheres Level gesteigert. Heute bieten z.B. KI gesteuerte Tools einen noch höheren Output und besten Service für die Zuschauer.

MagentaSport 2024: 3.000 Live-Events pro Jahr

MagentaSport bietet heute über 3.000 Live-Events pro Jahr. Darunter neben internationalen Groß-Events alle Spiele der 3. Liga, der Google Pixel Frauen- Bundesliga und 2. Frauen-Bundesliga. Das beste Eishockey-Angebot nur bei MagentaSport umfasst die PENNY DEL, Eishockey-Weltmeisterschaften der Herren, Frauen und Junioren, alle Spiele des Deutschland Cups und weitere Topspiele der deutschen Eishockey-Nationalmannschaften sowie Topspiele aus der Champions Hockey League und Highlights aller DEL2-Spiele. Europas bester Basketball live bei MagentaSport beinhaltet die Turkish Airlines EuroLeague und den BKT EuroCups sowie die Basketball-Europameisterschaften der Herren und Frauen sowie weitere Topspiele der deutschen Nationalmannschaften. Weitere Topspiele aus dem Coupe de France sowie internationaler Spitzenfußball live bei Sportdigital FUSSBALL runden das Programmangebot ab.

MagentaSport feiert mit Fans und Kunden

Im Rahmen des Jubiläums bietet MagentaSport unter dem Motto "Seit 10 Jahren färben wir den Sport Magenta" allen Fans vom 19. September bis 07. Oktober u. a. kostenlose Live-Spiele:

19. 09. ab 19.00 Uhr: Start der DEL-Saison mit Augsburg-Ingolstadt

24. 09. ab 19.15 Uhr: EuroCup Hamburg-Bourg-en-Bresse

27. 09. ab 19.30 Uhr: "SAP Garden Opening Game" EHC Red Bull München-Buffalo Sabres

28. 09. ab 11.45 Uhr: Frauen-Bundesliga 1. FC Köln - SC Freiburg

29.09. ab 13.15 Uhr: 3. Liga FC Ingolstadt 04 - Hansa Rostock

03. 10. ab 18.15 Uhr: EuroLeague ALBA Berlin - Panathinaikos Athen

Darüber hinaus werden via Instagram gemeinsam mit den Fans in verschiedenen Kategorien die besten Momente aus 10 Jahren MagentaSport gekürt. Die Fans können u. a. die besten Momente aus den einzelnen Wettbewerben wählen sowie den besten Kommentar und das beste Interview. In der MeinMagentaApp können Telekom Kunden im Rahmen des Treueprogramms Magenta Moments zudem eine Topspiel-Reise zu ihrem Lieblingsverein gewinnen. Enthalten sind hierbei neben den Tickets zum Spiel auch die Anreise sowie eine Hotelübernachtung.

Link zur Aktionsseite inkl. Mini-Movie zu "10 Jahre MagentaSport":

www.magentasport.de/10-jahre-magentasport

10 Jahre MagentaSport - zum Miterleben in 3 Minuten:

https://cloud.thinxpool.de/s/RKx854L6QJmaw8Y

