Torjäger Dominic Baumann führt den SV Sandhausen mit gnadenloser Effizienz und Standardstärke zum 3:1 gegen Borussia Dortmund II ein. Mit 10 Punkten nach 5 Spielen untermauert das Team von Sreto Ristic die Aufstiegsambitionen. "Wir haben gut ins Spiel gefunden und das Tor geschossen, was uns dann aber nicht gutgetan hat", ordnet der SVS-Coach kritisch ein. In der Google Pixel Frauen Bundesliga feiern die Spielerinnen des FC Bayern einen 6:2-Sieg gegen RB Leipzig. Allerdings fällt das Ergebnis deutlicher als es der Spielverlauf wiedergibt. Die Münchnerinnen konnten erst durch einen Doppelschlag kurz vor der Pause einen frühen 0:1-Rückstand drehen. "Dass wir mit 2:1 in Halbzeit sitzen ist etwas glücklich, aber das zählt auch zu unseren Qualitäten. Die Mentalität zu haben, bei den Standards da zu sein und die zweiten Bälle reinmachen zu wollen. Das kann auch mal helfen im Laufe der Saison, wenn man das schon mal erlebt, hat", analysiert Doppeltorschützin Klara Bühl. Mit dem Erfolg bauen die Münchnerinnen ihre Ungeschlagenen-Serie auf 41 Spiele aus und feiern mit 6 Punkten den perfekten Saisonstart.

Gleich 2 Partien stehen in der 3. Liga am Samstag im Fokus: das Krisen- oder Bammel-Duell Hansa Rostock (Vorletzter, 2 Punkte) gegen Waldhof Mannheim (Letzter, 1 Punkt) und TSV 1860 München (Drittletzter, 3 Punkte gegen Dynamo Dresden (Dritter, 9 Punkte) - jeweils live ab 13.30 Uhr in der Konferenz und ab 13.45 Uhr als Einzelspiel abrufbar. "Dass das ein klassischer Fehlstart ist, weiß jeder", hatte Mannheims Trainer Marco Antwerpen nach nur einem Punkt aus 4 Spielen erklärt. Dazu kam nun noch eine Pokal-Pleite gegen einen siebtklassigen Verein. Ungut. Rostocks Bernd Hollerbach hatte seine Rostocker in der Vorbereitung rackern lassen wie noch nie - unbefriedigende Bilanz des Aufstiegskandidaten: 2 Pünktchen. "So wird es schwierig in der 3.Liga", attestierte Hollerbach nach dem 0:3 in Köln.

3. Liga - 5.Spieltag:

SV Sandhausen - Borussia Dortmund II 3:1

Der SV Sandhausen feiert gegen Borussia Dortmund II dank gnadenloser Effizienz und dem zweifachen Torschützen Dominic Baumann einen 3:1-Erfolg. Es ist bereits der 3. Sieg, Sandhausen hat nun 10 Punkte aus 5 Spielen geholt. Für die Borussen ist es das dritte Spiel in Folge ohne Sieg.

Sreto Ristic, Trainer SV Sandhausen: "Wir haben gut ins Spiel gefunden und das Tor geschossen, was uns dann aber nicht gutgetan hat. Nicht gut, wenn der Trainer das sagt. Den Plan, den Gegner in den Nahkampf zu bekommen, dass wir keine Sprintduelle führen müssen, ist überwiegend gut ausgegangen für uns. Wir haben 1 bis 2 Szenen überleben müssen, aber dann auch vorne unsere Jungs gut in Szene gesetzt. Wir waren heute sehr effizient, Baumann lässt kaum eine Gelegenheit aus. " Der Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=OEJRbWVDVStNQ1BtdU1YZVM0MURaZ3hLN0NMVm1SYS92WW45eFgxMlFrWT0=

Jan Zimmermann, Trainer Borussia Dortmund II: "Man hat heute gesehen, dass wir jung und unerfahren sind. Wir haben über weite Strecken ein gutes Auswärtsspiel gemacht. So wie die letzten Wochen auch, die Spiele entscheiden sich in der Box. Wir hatten in allen Phasen des Spiels Chancen, um in Führung zu gehen, um den Ausgleich zu machen, haben wir aber nicht gemacht und wurden böse bestraft. Am Ende fällt es zu hoch aus, aber wenn man seine Chancen nicht nutzt und nicht konsequent verteidigt, dann hat wahrscheinlich Dominik Baumann den Unterschied ausgemacht. Wir sind jung, aber wir müssen jetzt lernen unsere Zweikämpfe zu gewinnen. Wenn der Ball läuft, sieht das alles toll aus, da bringen wir unsere Qualität auf den Platz, aber in den 1:1-Duellen... Das müssen die Jungs schleunigst lernen in diesen Zweikämpfen präsenter zu sein, sich durchzusetzen, weil das entscheidet am Ende die Spiele. So werden wir die Spiele nicht gewinnen. Wir brauchen eine positive Zweikampf-Bilanz, die hatten wir heute nicht." Der Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=NnNmZDlHK0RCMnMzdWc3QlZhRGxRcFBPTkpQZHh2bEJTMnA2UEpyNXBpOD0=

Google Pixel Frauen Bundesliga, 2. Spieltag: FC Bayern München - RB Leipzig 6:2

Der FC Bayern gewinnt auch das 2. Spiel in dieser Saison und ist damit das 41. Bundesliga-Match in Folge ungeschlagen. Gegen Leipzig drehen die Münchnerinnen einen frühen Rückstand mit einem Doppelschlag vor der Pause. Anschließend spielt es der Meister kontrolliert zu Ende. RB Leipzig verkauft sich in der 1. Halbzeit sehr teuer, im 2. Abschnitt haben sie gegen die individuelle Klasse nichts mehr entgegenzusetzen. Einziger Wehrmutstropfen für den FCB ist die Gelb-Rote Karte für Linda Sembrant.

Vanessa Fudalla, Doppeltorschützin RB Leipzig: "Wir haben sehr, sehr gut angefangen. Richtig ärgerlich, dass wir dann 2 Tore vor der Halbzeit kassieren. Bayern hat in der 2. Halbzeit jede Chance reingemacht, die sie hatten. Ich bin trotzdem stolz auf die Leistung, das Ergebnis ist am Ende zu hoch. Es war auf jeden Fall eine Steigerung zu den letzten Spielen, die wir hatten." Der Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=bWpWRjlrTHNKTUozRHdnT3RwcXpQTy9NanlGSkg1U0hTUUl5bmdsQ3JIWT0=

Klara Bühl, Torschützin zum 3:1 und 4:1 für den FC Bayern München: "Den Start haben wir verpasst. Wir haben es nicht geschafft in die Zweikämpfe zu kommen. Leipzig hat es sehr gut gemacht. Dass wir mit 2:1 in der Halbzeit sitzen, ist etwas glücklich, aber das zählt auch zu unseren Qualitäten. Die Mentalität zu haben, bei den Standards da zu sein und die zweiten Bälle reinmachen zu wollen. Das kann auch mal helfen im Laufe der Saison, wenn man das schon mal erlebt hat. Aber grundsätzlich wollen wir es so spielen wie in der 2. Halbzeit." Der Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=T2xlSVpSSkIxZ2ZSVEpSMjNlZUFzUXJud05QbmhJSmJNeWprcFFYc21vWT0=

Sarah Zadrazil, FC Bayern München: "Leipzig hat es gut gemacht, wir hatten Probleme mit unserem Pressing. Sie haben sich spielerisch gut rausgelöst. Hut ab. Wir hatten nicht unsere beste 1. Halbzeit. Zweite Halbzeit hatten wir viel mehr Kontrolle, viel weniger Fehlpässe. Wir haben Leipzig stark gemacht in der ersten Halbzeit und dann doch souverän 6:2 gewonnen. Wir haben jetzt 41 Spiele in der Bundesliga nicht verloren, das ist doch echt ein Streak. Den wollen wir beibehalten und der spricht für uns." Der Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=TURrdjJ5WDJaSXpwRnhxRXlCeS9wNElSMnMvYnRkNUV6R1M0UUJjNVNCcz0=

Katharina Naschenweng, FC Bayern München, über die T-Shirt-Aktion ihrer Mitspielerinnen für sie und Lena Oberdorf, die beide mit Verletzungen länger ausfallen werden: "Wir haben beide nichts davon gewusst. Megaschön, das beschreibt unser Team ganz gut. Lena und ich haben auch in der Kabine eine kleine Überraschung bekommen, was uns die Zeit erleichtern sollte, um ein paar harte Tage abzuhaken. Es war ein Riesenkalender, um die Tage abzuhaken und mit Geschenken von den Mitspielerinnen für jeden neunten Tag, den wir geschafft haben. Sehr, sehr schön. Wir haben viele, die das schon durchgemacht haben. Die wissen, was man in so einer zeit braucht. Wir sind froh solche Teamkolleginnen zu haben, die uns unterstützen und uns spüren lassen, dass wir mit dabei sind." Der Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=UkEvMHZGL3pFOEQ2TWZsZ1BRTCtzWnhJYks2SkRqeDN1S2M3TVJtamRBOD0=

3. Liga: Durchgeschnauft, jetzt das Kultduell am Samstag: TSV 1860 München gegen Dynamo Dresden

Zweimal Aufatmen in der 3. Liga: Sechzig feierte in Ingolstadt den ersten Saisonsieg nach 3 Pleiten. Dresden hat mit 3 Siegen einen guten Start hingelegt. Das erste Duell der Kultklubs im Grünwalder Stadion läuft am Samstag - ab 13.30 Uhr in der Konferenz auf MagentaSport und ab 13.45 Uhr auch als Einzelspiel abrufbar.

Antwerpen vor Bammel-Duell in Rostock: "Dass das ein klassischer Fehlstart ist, weiß jeder."

Es läuft gar nicht rund in Mannheim - nach nur einem Punkt aus 4 Partien patzte Waldhof auch noch im Pokal gegen einen siebtklassigen Gegner. Trainer Marco Antwerpen hatte schon nach dem 0:1 gegen Saarbrücken bekannt: "Ich bin für die sportliche Sache verantwortlich. Der stelle ich mich auch. Dass das ein klassischer Fehlstart ist, weiß jeder. Sich immer hinzustellen und neue Spieler fordern, kann auch nicht der richtige Weg sein. Es funktioniert nicht so, wie es sein soll. Dann nehme ich mich mehr in die Verantwortung als jeden Spieler."

Vier Wochen lang in der Vorbereitung pausenlos trainiert und doch geht der Liga-Start in die Hose. "So kannst du nicht gewinnen. So wird es schwierig in der 3.Liga", ärgert sich Hansa-Trainer Bernd Hollerbach nach dem 0:3 in Köln. Den Gegentoren gingen teilweise amateurhafte Abwehrfehler voraus. Kapitän Franz Pfanne, der sich selbst einen kapitalen Bock zum 0:1 leistete, war selbstkritisch: "Wir haben das vierte Mal in der 3. Liga versagt. Beitrag "Krisen-Duell": https://cloud.thinxpool.de/s/XcbBCscLbwYgzaz

Ein weiteres Highlight in der Konferenz am Samstag: Erzgebirge Aue gegen Arminia Bielefeld. Beide Teams gehen ungeschlagen in die Partie und wollen ihre starke Form fortsetzten.

