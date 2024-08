Alexander Lang Consulting GmbH

Erfolgreich und entspannt in allen Lebensbereichen: Alexander Lang veröffentlicht sein drittes Buch "Erfolg kann jeder"

Frankfurt am Main (ots)

Alexander Lang, Geschäftsführer der Alexander Lang Consulting GmbH, veröffentlicht am 24. September 2024 sein drittes Buch mit dem Titel "Erfolg kann jeder: Gesundheit, Geld, Liebe: So findest Du ganz entspannt den Sinn im Leben und gewinnst in allen Lebensbereichen", das sich bereits jetzt vorbestellen lässt. In seinem neuen Werk beleuchtet der Coach umfassend, wie jeder in den verschiedenen Lebensbereichen erfolgreich sein kann und wieso Stress und Druck dabei nur hinderlich sind.

Autor und Unternehmer Alexander Lang: "Ich freue mich sehr, mein neues Buch 'Erfolg kann jeder' anzukündigen. Es richtet sich an all jene, die nach Glück und Erfolg suchen, sich dabei jedoch oft von Stress und hohen Erwartungen überwältigt fühlen. In meinem Buch gebe ich wertvolle Impulse für alle Lebensbereiche und biete eine neue Sichtweise darauf, was Erfolg wirklich ausmacht. Es geht darum, gängige Überzeugungen zu hinterfragen und Wege zu einem Leben ohne ständigen Druck zu finden. Meine Leser möchte ich dazu ermutigen, ihren eigenen Wert zu erkennen und ihr Leben mit einem positiven Mindset selbstbestimmt zu gestalten."

Mit inspirierenden Einblicken vermittelt Alexander Lang, wie Unternehmer ein starkes Selbstbewusstsein entwickeln, ihre körperliche und mentale Gesundheit fördern und erfüllende Beziehungen aufbauen können. Zudem zeigt er Wege auf, finanziellen Erfolg zielgerichtet zu erreichen und Achtsamkeit als Mittel zu nutzen, um das eigene Leben auf ein neues Level zu heben. "Erfolg kann jeder" dient dabei als umfassender Ratgeber für ein erfülltes und erfolgreiches Leben - geprägt von Energie, Zufriedenheit und Gelassenheit. Ergänzend dazu bietet Alexander Lang ein individuelles Coachingprogramm an, das eine ganzheitliche Weiterentwicklung in den Bereichen Privatleben, Business, Mindset und Gesundheit unterstützt.

"Das Mindset, die eigenen Werte und die Lebenseinstellung legen den Grundstein für Erfolg. In meinem Buch zeige ich Strategien, um die fortschreitende Digitalisierung bestmöglich zu nutzen und langfristig Glück und Erfolg zu sichern. Dabei wird deutlich, warum Disziplin und Härte oft hinderlich sind und wie Ziele stattdessen mit Leichtigkeit und Gelassenheit erreicht werden können. Thema ist außerdem, wie Glaubenssätze, die momentan noch den Erfolg blockieren, überwunden und Ängste als Wegweiser genutzt werden können. Wer das Buch liest, wird erfahren, wie ein starkes Selbstbewusstsein aufgebaut wird, wie erfüllende Beziehungen entstehen und wie finanzielle Erfolge ohne unnötigen Stress erreicht werden können", so Alexander Lang.

Über Alexander Lang:

Alexander Lang ist Experte für ganzheitliches Wachstum und war die letzten Jahre erfolgreicher Immobilienexperte und Coach für Immobilienunternehmer, -Makler und -Händler. Mit seinem Buch und dem darauf aufbauenden Coaching möchte er es jetzt allen erfolgshungrigen Menschen ermöglichen, ihre persönlichen Ziele zu erreichen: Nach einer fünfjährigen Karriere in einer spezialisierten Einheit der Polizei Baden-Württemberg konzentrierte er sich 2017 auf den Immobilienmarkt. Seine Erfahrungen aus der Spezialeinheit, dem Unternehmertum und seiner persönlichen Entwicklung lehrten ihn vor allem eines: Erfolg ist lernbar. Darum unterstützt er heute alle Menschen in Form eines Mindset-Coachings dabei, blockierende Glaubensmuster zu überwinden und ein erfüllteres Leben in allen Bereichen zu führen.

Weitere Informationen dazu finden Sie unter: https://alexander-lang.de/

Weitere Informationen zum Buch finden Sie unter: https://www.amazon.de/dp/3987551194

